의원 발언 중 갑자기 '뿡'…지방의회 뒤집은 '방귀 게이트' 논란

방귀 소리의 당사자로 지목된 A의원. 사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 지방의회 의원이 발언 중인 동료 의원을 향해 마이크로 방귀를 뀌었다는 의혹이 제기돼 논란에 휩싸였다. 갑작스럽게 울려 퍼진 방귀 소리에 주변 의원들이 웃음을 터뜨렸고, 이후 다른 의원이 공개적으로 문제를 제기하면서 이른바 '방귀 게이트(Fartgate)'로 불리고 있다.

데일리스타 등 현지 매체들에 따르면 지난 1일(현지시각) 오후 6시쯤 영국 잉글랜드 랭커셔주 블랙번에서 열린 의회 회의 중 한 의원이 발언하고 있을 때 마이크에서 갑작스럽게 큰 방귀 소리가 들렸다. 소리의 장체를 알게 된 주변 의원들은 웃음을 참지 못했다.

현지 보도에 따르면 A의원이 소리의 당사자로 지목됐다.

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다만 해당 의원이 실제로 마이크에 대고 방귀를 뀌었는지는 공식적으로 확인되지 않았다.

소동은 회의가 잠시 휴식에 들어간 뒤에도 이어졌다. 무소속인 B의원은 회의가 재개된 뒤 앞선 상황을 직접 언급하며 의원들의 회의 예절과 행동에 문제가 있다고 강하게 비판했다.

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B의원은 최근 의회에서 발언 중 소음이나 부적절한 발언이 이어지고 있다며 동료 의원들이 서로의 입장을 존중해야 한다고 말했다. 그러면서 자신이 특히 문제 삼는 것은 누군가 자신의 마이크 방향으로 엉덩이를 들이밀고 방귀를 뀐 것이라며 아이들이나 할 법한 행동이라고 지적했다. 그는 이어 이런 행동이 반복돼서는 안 된다며 각 정당 지도부가 별도로 논의해 회의장 내 질서를 바로잡아야 한다고 촉구했다. 소화질환 문제라면 회의장 복도 끝에 화장실이 있다며 공개적으로 불쾌감을 표시하기도 했다.

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이번 소동은 영국 현지에서 이른바 '방귀 게이트'라고 불리며 화제가 되고 있다.

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온라인에는 "아마추어 같은 사람들에게 절대 정치를 맡겨서는 안 된다", "문제의 당사자는 책임지고 사퇴해야 한다", "진짜 실수일 수 있다", "의회 회의에는 헛소리와 바람소리만 들린다" 등 비판적인 댓글들이 이어지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com