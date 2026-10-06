국립대병원 병상 가동률 56.4% 머물러…수술도 2년 전보다 5만건 급감

자료제공=서미화 의원실

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[스포츠조선 장종호 기자] 의정 갈등 여파로 급감한 지역 국립대병원의 병상 가동률과 수술 건수가 갈등 봉합 이후에도 예년 수준을 회복하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 지역 중증·필수의료를 책임지는 핵심 공공의료기관의 진료 역량 위축이 장기화될 수 있다는 우려가 나온다.

국회 보건복지위원회 소속 서미화 의원(더불어민주당)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 국립대병원 9곳의 평균 병상 가동률은 2023년 73.6%에서 2024년 56.4%로 급락한 뒤 2025년에도 56.4%에 머물렀다. 이는 2023년과 비교해 17.3%p 하락한 수치로, 병상 10개 중 4개 이상이 비어 있는 셈이다.

병원별 감소세도 뚜렷했다. 2023년 대비 2025년 병상 가동률은 ▲충북대병원이 77.2%에서 47.4%로 29.8%p 떨어져 가장 큰 하락 폭을 기록했다. 이어 ▲경상국립대병원(-22.5%p), ▲경북대병원(-20.4%p), ▲전남대병원(-19.3%p), ▲강원대병원(-17.0%p) 순으로 감소했다. ▲제주대병원 역시 80.7%에서 72.0%로 8.7%p 하락했으나, 9개 병원 중 유일하게 70%대 가동률을 유지했다. 주요 국립대병원들이 비상경영을 선언하며 자구책을 마련했지만, 위축된 진료량을 회복하기에는 역부족이었던 것으로 풀이된다.

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수술 건수 역시 급감 이후 회복세가 더딘 실정이다. 서울대병원을 포함한 국립대병원 10곳의 수술 건수는 2023년 19만 3213건에서 2024년 12만 8231건으로 33.6% 급감했다. 2025년에는 14만 5810건으로 일부 회복했으나 2023년보다 여전히 24.5% 적은 수준에 그쳤으며, 2026년 6월까지도 8만 9804건에 머물러 수술 역량 정상화가 더디게 진행되고 있다.

국립대병원은 지역 내 중증·응급의료와 필수의료를 담당하는 핵심 공공의료기관이다. 그러나 의정 갈등이 일단락된 2025년 이후에도 병상 가동률과 수술 건수가 반등하지 못하면서 지역 필수의료의 진료 공백이 장기화될 것이라는 우려가 깊어지고 있다.

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한편, 올해 8월 국립대병원 소관 부처가 교육부에서 보건복지부로 이관됐다. 복지부는 지난 6월 '지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대학병원 종합적 육성방향'을 발표하며, 국립대병원의 진료·연구·교육·공공정책 기능을 강화해 지역 내 중증·필수의료의 최종 치료 역량을 높이겠다는 구상을 밝힌 바 있다.

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서미화 의원은 "의정 갈등과 지역의료 공백으로 위축된 국립대병원의 진료 역량을 하루빨리 정상화해야 한다"고 강조하며, "복지부는 국립대병원이 지역 필수의료를 책임지는 공공의료기관으로서 제 역할을 다할 수 있도록 인력과 진료 기반 확충 등 실질적인 지원책을 강화해야 한다"고 촉구했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com