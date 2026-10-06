KCC글라스 홈씨씨, 고단열 프리미엄 창호 ‘홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈’ 선봬

제공=KCC글라스

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기후 변화로 폭염과 한파가 잦아지면서 주거 공간의 에너지 효율을 높이는 고단열 창호에 대한 관심이 높아지고 있다.

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨는 이러한 시장 수요에 대응해 주거용 더블로이유리와 고단열 프레임을 결합한 프리미엄 창호 '홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈'를 선보였다.

홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈는 KCC글라스가 주거용으로 개발한 더블로이유리 '빌라즈'와 고단열 구조의 홈씨씨 윈도우 ONE 프레임을 적용한 제품이다.

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더블로이유리는 유리 표면에 은 코팅막을 두 차례 적용해 가시광선은 통과시키면서 태양열과 적외선 영역의 열 이동을 줄이는 것이 특징이다.

KCC글라스는 빌라즈에 적용된 이중 은 코팅막의 내구성과 가공성을 높여 주거용 창호에도 적용할 수 있도록 개발했다.

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프레임에도 단열 기술을 적용해 창짝 내부에 양면 듀얼 챔버 구조를 적용하고, 창틀에는 이중 모헤어를 적용해 열 손실과 외부 공기 유입을 줄였다.

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홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈의 발코니용 이중창은 창호 에너지소비효율 1등급을 충족한다.

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업계 관계자는 "폭염과 한파 등 극단적인 기후가 일상화되고 냉난방비 부담이 커지면서 에너지 효율이 높은 창호에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "고단열 성능과 주거 공간에 어울리는 디자인을 갖춘 제품을 통해 소비자 선택의 폭을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.