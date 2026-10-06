배드민턴 셔틀콕에 머리 맞은 남성, 3일 후 사망…사인은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 배드민턴을 치던 외국인 근로자가 머리에 셔틀콕을 맞은 뒤 구토 증상을 보이다 병원에서 치료를 받았지만 끝내 숨지는 사고가 발생했다. 의료진은 뇌압 상승으로 인한 뇌출혈 가능성을 제시했지만, 셔틀콕에 맞은 것이 직접적인 원인이었는지는 아직 확인되지 않았다.

연합보 등 현지 매체들에 따르면 대만 신주현 후커우향의 한 배드민턴장에서 외국인 남성 근로자가 지인들과 함께 배드민턴을 치던 중 날아온 셔틀콕에 머리를 맞았다. 이후 그는 몸 상태가 좋지 않다며 경기장을 빠져나와 잠시 휴식을 취했다.

하지만 경기장을 빠져나온 뒤 상태가 급격히 나빠졌다. 남성은 심한 구토 증상을 보였고, 이를 지켜본 지인이 곧바로 응급구조대에 연락했다. 병원으로 이송된 그는 병원에서 입원 치료를 받았지만 상태가 호전되지 않았고 3일 뒤 결국 숨졌다.

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병원에 따르면 남성은 뇌압이 상승하면서 뇌출혈이 발생했을 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 다만 셔틀콕에 머리를 맞은 것이 뇌압 상승과 뇌출혈을 직접 유발했는지, 기존에 앓고 있던 질환이나 다른 원인이 있었는지는 아직 명확하지 않은 상태다.

현지 매체들은 정확한 사고 경위와 사망 원인을 확인하기 위해 추가 조사가 필요하다고 전했다.

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이번 사고를 계기로 운동 중 나타나는 이상 증상에 대한 주의도 요구된다. 특히 머리에 충격을 받은 뒤 두통이나 어지럼증, 메스꺼움, 구토 등의 증상이 나타난다면 단순한 피로로 여기고 운동을 계속해서는 안 된다는 것이 의료 전문가들의 설명이다.

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전문가들은 운동 중 어지럼증이나 메스꺼움, 구토 등 평소와 다른 증상이 나타날 경우 즉시 운동을 중단하고 휴식을 취해야 한다고 당부했다. 증상이 사라지지 않거나 점점 심해질 경우에는 가능한 한 빨리 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다.

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특히 머리에 충격을 받은 뒤 반복적으로 구토하거나 의식이 흐려지는 등 신경학적 이상 증상이 나타난다면 신속한 의료 평가가 필요하다. 머리 외상이 발생한 직후에는 겉으로 큰 이상이 없어 보여도 시간이 지나면서 증상이 악화될 수 있기 때문이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com