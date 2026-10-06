'악뮤', 비타500 모델 발탁…친필 메시지 적용 '악뮤에디션'도 선보여

◇비타500 악뮤에디션. 사진제공=광동제약

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'악뮤(AKMU)'가 광동제약 '비타500'의 새로운 모델로 발탁돼, 기념 에디션을 선보였다.

광동제약은 악뮤의 밝고 긍정적인 이미지가 다양한 관계 속에서 마음을 전하는 비타500의 브랜드 이미지에 부합해 모델로 선정했다고 밝혔다.

악뮤의 모델 발탁을 기념해 출시된 '비타500 악뮤에디션'에는 멤버 이찬혁과 이수현이 사랑·응원·공감 등을 주제로 직접 작성한 너의 영감이 되어줄게", "이보다 더 좋은 것은 없어" 등 메시지 40종을 제품 라벨에 담았다.

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신규 에디션은 비타500 오리지널 제품을 시작으로 비타500 제로, 비타500 프레시 및 C plus 라인업에 순차적으로 적용될 예정이다.

광동제약 관계자는 "비타500 악뮤에디션은 신규 모델 악뮤가 직접 작성한 메시지를 통해 일상에서 주변 사람들과 진솔한 응원과 마음을 주고받을 수 있도록 기획한 제품"이라며 "평소 표현하기 어려운 마음을 보다 편히 전하는 소통의 매개체로 활용되길 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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