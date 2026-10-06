"골밀도 정상이어도 빈혈·적혈구 이상 있으면 골절 위험 높아"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 정기 건강검진에서 시행하는 기본 혈액검사 수치만으로도 향후 뼈 건강과 골절 위험을 미리 파악할 수 있다는 한·미 공동 연구팀의 대규모 분석 결과가 나왔다. 골밀도가 정상 범위에 있더라도 혈액 지표에 이상이 있다면 골절 위험이 독립적으로 높아질 수 있다는 사실이 빅데이터로 입증된 것이다.

가톨릭대학교 서울성모병원 내분비내과 하정훈 교수와 미국 스탠퍼드대학교 의과대학 조이 우(Joy Y. Wu) 교수 공동 연구팀은 영국 바이오뱅크(UK Biobank) 참여자 41만 8959명을 중앙값 13.2년간 추적 분석했다. 그 결과 적혈구분포폭(RDW)과 평균적혈구용적(MCV)이 높거나 빈혈이 있는 경우, 골밀도 수치와 무관하게 골절 위험이 유의미하게 높아진다는 사실을 확인했다고 밝혔다.

골다공증성 골절은 고령층의 삶의 질을 무너뜨리는 대표적인 질환이다. 국내 고관절 골절 환자의 1년 내 사망률은 남성 약 21%, 여성 약 14%에 달할 만큼 치명적이다. 무엇보다 대다수 환자에게서 전조증상 없이 발생하기 때문에 첫 골절이 일어나기 전 고위험군을 미리 발굴하는 것이 무엇보다 중요하다.

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흔히 골밀도 검사 수치가 정상이면 안심하기 쉽지만, 실제 임상 현장에서는 골밀도가 양호함에도 가벼운 충격에 뼈가 부러지는 환자가 적지 않다. 이는 뼈의 단단한 '양'만 측정하는 기존 검사 방식으로는 확인하기 어려운 '뼈의 질적 저하'까지 잡아내기 힘들었기 때문이다.

이에 연구팀은 피를 만드는 조혈 세포와 뼈를 형성하는 골조직이 '골수'라는 하나의 미세환경을 공유하며 긴밀히 소통한다는 점에 주목했다. 혈액의 상태가 곧 뼈의 컨디션을 반영하는 신호가 될 수 있다는 착안이다.

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이전 골절 병력이 없는 영국 바이오뱅크 참여자 41만 8959명을 장기 추적하는 동안 총 1만 6466건의 골절이 발생했다. 분석 결과, 적혈구분포폭과 평균적혈구용적이 높거나 빈혈이 있는 경우 골절 위험이 유의미하게 높았다. 특히 골밀도 자료가 있는 3만 6549명을 별도로 정밀 분석한 결과에서도 혈액학적 이상과 골절 위험 간 연관성은 골밀도 차이만으로는 설명되지 않았다. 골밀도가 정상이라 하더라도 혈액 지표에 이상이 있으면 골절 위험이 높아질 수 있음이 대규모 빅데이터 연구로 증명된 셈이다.

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이번 연구는 고가의 장비나 복잡한 추가 검사 없이도 접근성이 높은 기본 혈액검사 결과를 골절 위험 평가에 적극 참고할 수 있는 근거를 제시했다는 점에서 의미가 크다. 빈혈·만성 염증·혈소판 이상이 뼈의 형성 및 흡수 균형에 관여한다는 생리학적 기전 역시 이러한 임상적 가능성을 뒷받침한다.

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하 교수는 이번 연구 성과를 인정받아 미국골대사학회(ASBMR) 2026 연례학술대회 구연 발표자로 선정됐으며, 우수 중견 연구자에게 주어지는 'Mid-Career Faculty Travel Grant' 수혜자로도 이름을 올렸다.

하정훈 교수는 "이번 연구는 대규모 인구집단을 장기간 추적해 혈액 지표와 골절 위험의 연관성을 종합 분석하고, 이러한 위험이 골밀도만으로는 설명되지 않는 독립적 요인임을 입증했다는 데 의의가 있다"며 "정기 검진에서 지속적인 빈혈이나 적혈구분포폭·평균적혈구용적 이상이 관찰된다면, 골밀도가 정상이더라도 뼈 건강과 낙상 예방에 각별히 주의해야 한다"고 강조했다.

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한편, 연구팀은 혈액학적 지표와 골대사 간 상호작용의 생리학적 기전을 별도의 종설을 통해서도 정리한 바 있다. 하정훈 교수와 조이 우 교수가 공동 집필한 'Complete Blood Count Parameters and Bone Health: Clinical and Experimental Evidence'는 대한내분비학회가 발간하는 국제학술지 'Endocrinology and Metabolism(EnM)'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com