"공항에 비행기 추락 시도"…플라이두바이 부기장의 계획과 의문

두바이 왕세자 셰이크 함단 빈 모하메드 빈 라시드 알 막툼(왼쪽)이 10월 2일(현지시각) 아랍에미리트 아부다비의 한 병원에 입원 중인 인도인 플라이두바이 기장 스밋 마치차르에게 위로를 전하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 이스라엘 텔아비브로 향하던 플라이두바이 여객기에서 기장을 공격하고 항공기 장악을 시도한 부기장이 이스라엘의 주요 국제공항인 벤구리온공항을 공격 목표로 삼았을 가능성이 있다는 주장이 나왔다.

CNN 등 외신들에 따르면 이스라엘 당국 관계자와 소식통은 플라이두바이 여객기 납치 시도 용의자인 오만 국적 부기장 하맘 알함마미가 벤구리온공항을 목표로 했을 가능성이 있다고 주장했다.

알함마미는 지난 9월 30일(현지시각) 두바이에서 텔아비브로 향하던 플라이두바이 FZ1073편에서 기장 스미트 마치하르를 공격한 혐의를 받고 있다. 그는 조종석에 있던 비상용 도끼를 이용해 기장을 공격한 것으로 전해졌다.

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당시 기장은 부상을 입은 상황에서도 조종석 문을 열었고, 이를 계기로 여러 승객이 조종석 안으로 들어가 알함마미를 제압했다. 이후 항공기는 사우디아라비아 타북에 비상 착륙했다.

이스라엘 당국은 당시 여객기에서 납치 가능성을 알리는 비상 신호가 발생하자 전투기를 긴급 출격시켰다.

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이스라엘 당국과 소식통은 현재 UAE로부터 수사 관련 정보를 전달받고 있으며, 사건의 정확한 동기와 알함마미의 의도는 아직 확인되지 않았다고 밝혔다.

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이스라엘 매체 채널12도 앞서 알함마미가 여객기를 이용해 벤구리온공항을 공격하려 했을 가능성이 있다고 보도했다.

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알함마미가 벤구리온공항을 목표로 했다면 왜 사우디아라비아 영공에서 기장을 공격했는지는 여전히 의문으로 남아 있다. 수사 당국은 그가 언제부터 범행을 계획했는지, 실제로 항공기를 어떤 방식으로 장악하려 했는지 등을 조사하고 있다.

특히 이번 사건에서는 알함마미가 어떻게 항공기 조종석에 앉을 수 있었는지도 논란이 되고 있다.

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이스라엘 당국은 해당 여객기의 승객과 승무원 명단을 항공기 출발 전에 확보하고 있었다고 밝혔다. 그러나 외국 항공사 승무원의 신원 검증 절차에 관한 질문은 교통부에 문의해야 한다고 설명했다.

이스라엘 국내 정보기관 역시 외국 항공사의 보안 문제는 교통부가 담당한다며 관련 질문을 교통부로 돌렸다.

이스라엘 교통부는 외국 항공사의 승무원 이름을 제출받기는 하지만 자체 절차상 승무원의 이름을 별도로 확인하는 과정은 없다고 밝혔다.

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교통부는 또 이스라엘에 입국하는 모든 항공기 승무원은 입국 비자를 갖춰야 하며, 알함마미가 오만 여권을 소지하고 있었다는 점은 체크인 과정에서 확인됐어야 한다고 밝혔다. 그러나 현재의 관련 절차에는 '조종사 자체가 위협이 되는 상황'에 대한 대응 규정이 충분히 마련돼 있지 않다고 설명했다.

이번 사건을 조사하고 있는 UAE 검찰은 알함마미가 동료 조종사를 공격해 항공기 통제권을 빼앗으려 했다며 이번 사건을 '테러 행위'로 규정했다.

알함마미는 과거 오만 국적 항공사인 오만항공에서도 근무했던 것으로 알려졌다. 당시 극단주의적 성향에 대한 우려가 제기되면서 조종사로 비행하는 업무에서 배제됐고, 이후 회사 내 다른 업무로 이동했다는 주장이 제기된 상태다.

현재까지 알함마미가 특정 테러단체의 지시를 받았거나 자금 지원을 받은 정황은 확인되지 않은 것으로 알려졌다. 이스라엘 당국은 그가 단독으로 범행을 계획하고 실행했는지, 또는 다른 조직이나 인물의 지원을 받았는지를 조사하고 있다.

한편 이번 사건으로 인한 인명 피해는 발생하지 않았으며, 비상 착륙 이후 승객들은 안전하게 대피한 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com