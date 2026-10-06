"금융사기 의심정보 연계 추진"…우리은행·LG유플러스, 보이스피싱 공동 대응 확대

우리은행이 LG유플러스와 보이스피싱 공동 대응을 본격 확대한다.

지난해 8월 보이스피싱 피해 예방을 위한 업무협약을 체결한 양사는 금융사기 수법과 관련 정보를 공유하고, 올해 1월부터 시스템 연계 개발을 추진했다.

지난 8월 27일에는 우리은행 금융사기 예방시스템과 LG유플러스의 인공지능 서비스 '익시오(ixi-O)' 탐지 정보 간 실시간 연동을 완료했다. 우리은행은 이를 토대로 LG유플러스 데이터 기반 전용 이상금융거래탐지시스템(FDS) 탐지정책을 마련했으며, 추가 탐지정책도 지속 발굴하고 있다.

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양사는 통신 정보를 우리은행의 금융사기 탐지에 활용하는 데서 나아가, 우리은행 FDS에서 탐지한 금융사기 의심정보를 LG유플러스와 연계하는 방안을 추진할 계획이다.

우리은행 관계자는 "보이스피싱 수법이 금융과 통신의 경계를 넘나들며 빠르게 진화하는 만큼 양사의 긴밀한 협력이 중요하다"며 "고객이 금융과 통신을 아우르는 보호 서비스를 직접 체감할 수 있도록 양사의 데이터와 시스템을 유기적으로 연결해 보다 안전한 금융환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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한편 양사는 지난 3월 국내 체류 외국인 유학생을 위한 보이스피싱 예방 특별 교육을 실시하기도 했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com