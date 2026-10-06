신한금융 '신그러운 챌린지', 이번엔 운동용품·화분…1분기 의류·2분기 전자제품 이어 임직원 기부 활동

◇진옥동 신한금융그룹 회장이 가정에서 쓰던 운동용품을 기부하고 있다. 사진제공=신한금융그룹

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신한금융그룹이 지난 2일 임직원들이 물품을 기부하고 재활용하는 '자원순환 DAY' 활동을 진행했다.

이번 행사에서 임직원들은 가정 내 운동용품 61점과 사무실 내 화분 219개를 기부했으며, 진옥동 회장과 정상혁 은행장은 운동용품을 기부했다.

기부된 물품 중 재판매가 가능한 운동용품과 난 화분은 장애인 직업재활시설인 굿윌스토어에 전달된다. 또한 소형 화분은 임직원 봉사활동을 통해 분갈이를 거쳐 경북 안동의 지역 아동센터에 전달될 예정이다.

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이번 활동은 '신한'과 '싱그러운'을 결합한 친환경 캠페인인 '신그러운 챌린지'의 일환으로 진행됐다. 신한금융은 올해 1분기 의류 기부, 2분기 전자제품 수거·재자원화에 이어 분기별 자원순환 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

신한금융 관계자는 "임직원들의 작은 실천이 자원의 재사용은 물론 지역사회 나눔의 가치 확산으로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 '신그러운 챌린지'를 통해 임직원이 함께하는 친환경 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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