롯데칠성음료, 퓨린 90% 낮춘 ‘클라우드 퓨린 컷다운’ 출시

제공=롯데칠성음료

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롯데칠성음료가 퓨린 함량을 대폭 낮춘 신제품 '클라우드 퓨린 컷다운'을 출시하며 변화하는 주류 소비 트렌드 공략에 나섰다.

'클라우드 퓨린 컷다운'은 건강과 웰니스에 대한 관심이 높아지면서 성분과 칼로리 등을 고려해 주류를 선택하는 소비자 수요를 반영해 개발됐다.

이번 신제품은 '포세이돈 시스템(활성탄 분산 및 혼합 공정 고도화 시스템)'을 활용한 물리적 퓨린 제거 공정을 적용해 100mL당 퓨린 함량을 0.5mg 미만으로 낮췄으며, 동종 주류 대비 약 90% 감소시켰다.

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또한 알코올 도수 4도, 제로슈거, 100mL당 29kcal로 열량을 낮추면서도 기존 주류의 맛과 음용감을 구현하는데 초점을 맞췄다.

롯데칠성음료는 제품 출시와 함께 배우 이준혁이 참여한 광고 캠페인을 공개할 예정으로 광고에서는 '슈거 0%', '칼로리 25% 다운', '퓨린 90% 컷' 등 제품의 주요 특징을 감각적인 영상으로 전달한다.

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롯데칠성음료 관계자는 "클라우드 퓨린 컷다운은 맛뿐만 아니라 성분과 칼로리까지 고려하는 소비 트렌드를 반영한 제품"이라며 "주류 본연의 맛과 음용 만족도를 유지하면서 퓨린 함량을 크게 낮춘 새로운 선택지를 제시할 것"이라고 말했다.