50세 미만 전립선암 22년 새 4배 급증, 신장암은 2배↑…이유는?

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 50세 미만 남성의 전립선암 진단 건수가 20여 년 만에 4배 가까이 증가한 것으로 나타났다.

검사 건수 증가와 함께 생활습관의 변화 등이 급증의 이유로 꼽히고 있다.

더 타임스 등 외신들에 따르면 세계암연구기금(WCRF)이 영국 국민보건서비스(NHS) 자료를 분석한 결과, 50세 미만 남성의 전립선암 신규 진단은 2001년 158건에서 2023년 640건으로 증가했다.

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인구 10만 명당 발생 건수로 보면 2001년 약 1건에서 2023년 3.6건으로 늘었다. 22년 사이 진단 건수가 305% 증가한 셈이다.

다만 전문가들은 이번 수치를 실제로 젊은 남성의 전립선암 발병 위험이 그만큼 증가했다는 의미로 해석해서는 안 된다고 지적했다.

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런던 퀸메리대학의 프라바카르 라잔 비뇨의학·로봇수술 교수는 "인지도 향상과 검사 증가, 진단 방식의 변화가 더 많은 환자를 찾아냈을 가능성이 있다"며 "이번 분석만으로 증가 원인을 확인할 수는 없다"고 설명했다.

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실제로 전립선암은 전립선특이항원(PSA) 검사 등을 통해 증상이 나타나기 전에 발견되는 경우가 있다.

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생활습관의 변화가 영향을 미쳤을 가능성도 제기됐다.

영국의 한 전문의는 인지도 상승과 검사 증가가 진단 건수 증가의 일부 원인이 될 수 있다면서 비만 증가와 가공육 섭취가 많은 식습관 역시 영향을 미쳤을 가능성을 언급했다.

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특히 베이컨, 소시지, 햄버거 등 가공육에 사용되는 일부 질산염과 아질산염 등에 주목할 필요가 있다는 것이다. 다만 이번 WCRF 분석은 이러한 생활습관이 젊은 남성의 전립선암 증가를 직접적으로 일으켰다는 인과관계를 입증한 연구는 아니다.

전립선암뿐 아니라 50세 미만 연령층에서 여러 종류의 암이 증가한 것으로 나타났다.

대장암은 2001년 1289건에서 2023년 2989건으로 증가했다. 인구 10만 명당 진단 건수도 3.9건에서 8.4건으로 늘었다.

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신장암은 같은 기간 510건에서 1065건으로 2배 이상 증가했고, 자궁암은 335건에서 698건으로 늘었다. 간암은 160건에서 278건, 췌장암은 255건에서 346건으로 각각 증가했다.

50세 미만 여성에서 가장 많이 발생한 암은 유방암이었다. 유방암 진단 건수는 2001년 6886건에서 2023년 8507건으로 약 24% 증가했다.

보건 전문가들은 조기 발병 암이 증가하는 정확한 원인은 아직 충분히 밝혀지지 않았다고 설명했다. 식습관과 체중, 신체활동 같은 생활습관뿐 아니라 환경적 요인, 유전적 요인, 종양의 생물학적 특성, 검사 및 진단 방식의 변화 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 제기되고 있다.

한편 우리나라에서는 전립선암이 처음으로 폐암을 제치고 국내 남성 암 발생 1위에 올랐다. 2026년 중앙암등록본부가 공개한 자료에 따르면, 2023년 전립선암 발생자는 2만 2640명으로 전체 암의 7.8%, 남성 암의 15.0%를 차지해 오랫동안 1위에 있던 폐암 발생자 수(2만 1846명)를 앞섰다. 한 해 동안 암 진단을 받은 국내 남성 약 7명 중 1명이 전립선암 환자인 셈이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com