"놀았다고 머리를 반쪽만…" 기숙형 학교서 학생 82명 부분 삭발 논란

사진출처=자그란뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 한 학교가 80명이 넘는 학생들의 머리카락을 일부만 자르는 제재를 가해 논란이 일고 있다.

자그란뉴스 등 현지 매체들에 따르면 지난 3일(현지시각) 인도 마하라슈트라주 찬드라푸르 지구에 있는 한 중학교에서 이 같은 일이 발생했다. 해당 학교는 학생들이 학교에서 생활하며 교육받는 기숙형 학교로 전해진다.

보도에 따르면 당시 학교 측은 학생들의 머리를 정리하기 위해 이발사를 불러 이발을 진행하고 있었다. 그런데 일부 학생들이 이발을 기다리거나 이발이 진행되는 동안 주변에서 장난을 쳤고, 이를 본 학교 관계자가 야단을 치며 약 82명의 학생의 일명 '바리캉(이발기)'으로 머리카락을 일부만 잘랐다. 이로 인해 학생들의 머리카락은 한쪽 또는 일부만 짧게 잘리면서 마치 '절반 삭발'이 되었다.

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이후 학생들의 이 같은 모습이 담긴 사진이 외부로 알려지면서 논란이 커졌다.

학부모들은 분통을 터뜨리며 학교 측의 조치가 지나치다고 비판했다.

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논란이 커지자 학교 측은 학생들의 머리를 다시 정리한 것으로 전해졌다.

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학교 측은 이에 대해 "학생들의 위생 관리 차원에서 머리를 자르던 중 발생한 일이며 악의적인 의도는 없었다"고 해명했다.

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또한 학교 교장은 머리카락을 자른 관계자에게 경위서를 제출하도록 했다.

학부모들은 단순한 경위서 제출만으로 사건을 끝내서는 안 된다는 입장이다.

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학생들에게 실제로 어떤 지시가 내려졌는지, 이발 과정에서 누가 어떤 결정을 내렸는지, 학생이나 보호자에게 사전에 충분한 설명이 있었는지 등을 철저히 조사하고 책임자를 강력 문책해야 한다고 주장했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com