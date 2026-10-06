충주 이전 현대엘리베이터 '지역 상생' 확대…현정은 현대그룹 회장, 충북도 명예도지사 재위촉'

◇충북도 명예도지사로 재위촉된 현정은 현대그룹 회장이 지난 2일 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 신용한 충북도지사로부터 위촉패를 받았다. 사진제공=현대그룹

Advertisement

Advertisement

현정은 현대그룹 회장이 충청북도 명예도지사로 재차 위촉됐다.

현 회장과 충북도의 인연은 2019년 현대그룹의 주력 계열사인 현대엘리베이터가 본사와 생산공장을 충주로 이전하기로 결정하면서 시작됐으며, 현 회장은 2020년 처음 명예도지사로 위촉된 이후 연임·재위촉을 이어오고 있다.

현 회장은 2일 서울시 중구 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 열린 위촉식에서 신용한 충북도지사로부터 명예도지사 위촉패를 받았다.

Advertisement

충북도 명예도지사는 지역 발전에 공헌한 저명인사를 위촉해 정책 제언과 자문 등 다양한 도정 지원 활동에 참여하도록 하는 제도다.

현대엘리베이터가 2022년 문을 연 충주 스마트캠퍼스는 17만2759㎡(약 5만2000평) 부지에 본사와 R&D센터, 스마트팩토리 등을 갖춘 핵심 생산 거점이다. 지난해에는 캠퍼스 내 250m 높이의 초고층 승강기 테스트타워인 '현대 아산타워'를 준공해 생산부터 연구·개발까지 충주를 중심으로 한 사업 기반을 구축했다.

Advertisement

현대엘리베이터는 '오르락(樂)' 장애인합창단 창단과 장애인 고용, 장학·취약계층 지원 등 지역 밀착형 사회공헌을 이어가고 있으며 충주공고와 산학연계 교육과정을 운영하며 지역 인재 육성에도 힘쓰고 있다. 지난해에는 사내 장애인 카페 '엘리스' 운영 수익금을 충청북도장애인종합복지관에 후원하는 등 장애인 자립을 위한 지역사회 상생 활동도 확대한 바 있다.

Advertisement

현 회장은 "충북과 현대그룹의 인연이 지역사회와 함께 성장하는 동행으로 이어져 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 상생을 위한 협력을 바탕으로 충북이 미래를 향해 새롭게 도약하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com