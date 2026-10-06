"글로벌 콘텐츠로 사업영역 다각화"…신세계그룹, 파라마운트사의 워너브라더스 인수 참여

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신세계그룹이 미국 워너브라더스 인수에 참여한다.

신세계그룹은 6일 데이비드 엘리슨 회장 (스카이댄스 공동 CEO), 미국 펀드 투자운용사 레드버드 등과 함께 워너브라더스 인수에 신세계프라퍼티가 투자한다고 밝혔다. 투자금액은 10억 달러(약 1조4000억원)다.

신세계그룹은 미션임파셔블 등 파라마운트 콘텐츠와 해리포터 등 워너브라더스 IP(지식재산권)를 활용해 리테일과 컬처를 결합한 플랫폼으로 도약하고자 한다고 설명했다. 더 나아가 한국을 넘어 아시아를 대표하는 새로운 콘텐츠 허브로 발돋움하겠다는 게 새로운 비전이다.

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이번 투자는 신세계그룹의 사업 포트폴리오를 글로벌 콘텐츠 분야로 확장해 새로운 성장 엔진을 키우기 위한 결정이다. 기존 유통업과 엔터테인먼트 사업 간의 시너지를 창출해 글로벌 리테일·엔터테인먼트 플랫폼이 되겠단 의미다.

유통과 엔터테인먼트 사업 모두 고객 접점이 많은 대표적 사업이란 점에서 그간 축적해온 신세계의 본업 경쟁력을 배가시켜 새로운 고객 경험을 제공하고 고객 가치 제고에도 기여한다.

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예를 들어, 신세계그룹이 '화성 스타베이시티' 내에 계획 중인 테마파크 역시 파라마운트에 워너브라더스 콘텐츠가 더해져 경쟁력을 한층 더 높일 수도 있다. 파라마운트가 보유한 미션임파셔블, 스타트랙, 탑건 등에 대한 IP뿐만 아니라 해리포터, 왕좌의 게임 등의 콘텐츠도 활용할 수 있기 때문이다. 스타필드 및 스타필드마켓, 스타필드 빌리지 등 신세계그룹이 운영하는 대형·중형 실내 복합쇼핑몰도 파라마운트와 워너브라더스의 IP를 기반으로 체험 시설과 다채로운 테마공간 등을 설치해 고객 경험을 획기적으로 향상시키겠다는 계획이다.

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또한 신세계그룹은 HBO Max, 파라마운트 플러스 등 OTT 분야에서도 협력할 수 있을 것으로 내다봤다. 이를 이마트를 비롯한 온·오프라인 계열사들이 운영하는 멤버십과 연계한다면 고객 혜택이 늘어나는 것은 물론 '고객 락인' 효과에도 큰 보탬이 될 것으로 기대된다.

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장기적으로는 워너브라더스를 품은 파라마운트 스카이댄스 그룹과 함께 시청자들을 사로잡을 수 있는 콘텐츠를 제작해 선보임으로써 아시아 콘텐츠 시장의 새로운 강자로 도약하겠단 계획도 구상 중이다.

특히, 2억명 이상의 구독자를 가진 HBO Max와 파라마운트 플러스를 이용해 한국 오리지널 콘텐츠의 공동 제작이나 제휴로까지 사업이 확장되면 'K-콘텐츠 열풍'을 타고 신세계그룹이 'K-컬처'의 전세계 저변 확대에도 일조할 것으로 기대된다.

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신세계그룹은 "이번 투자는 단순한 지분 투자를 넘어 신세계그룹이 엔터테인먼트를 결합한 새로운 사업 영역으로 다각화 하는데 디딤돌이 될 것"이라며, "이번 투자를 통해 신세계그룹이 아시아 콘텐츠 시장의 플랫폼 기업으로 도약할 계기를 마련하겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com