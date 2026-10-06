프랜차이즈 매장 전개 전략 "비수기를 기준으로…"

"프랜차이즈 아이템들은 성수기가 아니라 비수기를 기준으로 매장 전략을 세워야 한다."

여름철 두 달 장사로 일 년을 버티는 수영장의 논리를 프랜차이즈에 적용할 경우, 성수기 매출 극대화가 비수기 공실로 이어져 브랜드 이미지를 급격히 추락시킬 수 있다는 게 프랜차이즈 전문가의 설명이다.

유재은 프랜차이즈연구소 대표는 "프랜차이즈에는 두 부류의 고객이 있는데, 매장 고객(1차 고객)과 가맹점주(2차 고객)다"라며 "장수하는 브랜드는 이 두 고객을 동시에 만족시켜야 한다"고 말했다.

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최근 외식 프랜차이즈를 중심으로 매장 전개 전략에 변화를 주고 있다. 담가화로구이는 1차 고객을 위해 천일염 큐브소금과 유기농 쌀누룩을 활용해 7일 이상 숙성한 고기를 첫 주문 시 17% 이상 할인해 준다. 추가 주문시에는 50% 할인 혜택도 제공한다. 2차 고객이 가맹점주를 위해 가맹점 QSC 강화 중 위생에 중점을 두고 집중 지원하고 있다. 현재 본사 주체로 가맹점 식품안심업소 인증도 진행중이다.

망향비빔국수는 잔치국수와 손만두, 돈가스 등 대중적인 메뉴를 통해 성수기와 비수기의 경계를 없앴다. 망향식품공장 등 자체 물류 시스템 운영과 고품질의 식자재 공급을 통해 매장에서의 운영 효율성도 높였다.

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죽이야기는 2030 여성을 핵심 고객층으로 설정하고 1인 전용 압력솥 조리 방식을 도입한 솥죽·솥밥 중심의 한식 캐주얼 레스토랑으로 리뉴얼했다. 메뉴의 즉시성과 프리미엄 이미지를 강화해 고객층을 한층 확대시켰다. 특히 죽전문점의 노동 강도를 해소했다는 점에서 가맹점의 만족도를 높이느 등 가맹점주의 접근 편의성을 높였다.

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가맹점의 편익을 고려한 정산 프로그램도 잇달아 등장해 본사에서의 활용도도 높아지고 있다. 365데일리뱅킹(대표 권병효)은 POS와 결제기 변경 없이 홀과 배달앱 매출을 토·일·공휴일을 포함해 365일 다음 날 바로 입금하는 서비스를 제공한다. 매장에서는 정산 공백 없이 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있다는게 장점이다.

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유재은 프랜차이즈 대표는 "프랜차이즈 본사가 잊지 말아야 할 원칙은 명확하다"며 "매장은 성수기가 아니라 비수기를 기준으로 설계되어야 하고, 단골고객을 꾸준히 유지할 수 있는 최적화 매장전략이 장수 브랜드의 기본"이라고 강조했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com