창경궁서 만난 '한국의 소리'…관광공사, 코리아 사운드 저니 진행

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외국인 관광객들이 창경궁에서 한국의 소리를 듣고 직접 녹음하는 이색 관광 체험에 나섰다. 참여형 행사에 외국인 100여명과 배우 박보검도 함께했다.

6일 한국관광공사에 따르면 최근 서울 창경궁과 휘겸재 일대에서 '코리아 사운드 저니(Korea Sound Journey)'를 진행했다.

코리아 사운드 저니는 한국을 눈으로 보는 데서 벗어나 소리를 통해 경험하도록 기획된 이벤트다. 지난 7월 공개된 2026년 한국관광 해외홍보 영상 'Begin to Hear Korea'의 후속 프로그램이기도 하다. 참가자들은 창경궁을 걸으며 궁궐의 분위기와 주변의 일상적인 소리를 직접 채집했다. 전문 사운드워커가 소리 채집을 도왔다.행사에는 중국·일본·미국·태국 등 주요 방한 시장을 비롯해 20개국 이상의 외국인 관광객과 글로벌 인플루언서 등 100여 명이 참가했다. 2년 연속 한국관광 명예홍보대사로 활동중인 배우 박보검이 덴마크 뮤지션과 함께 한국 곳곳의 소리를 찾아 나서는 여정을 담았다.

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박보검은 또 박보검은 창경궁 인근 한옥인 휘겸재에서 참가자들과 만났다. 참가자들이 직접 녹음한 소리를 듣고 맞히는 '사운드 퀴즈'를 비롯해 한국관광을 주제로 한 밸런스 게임, 한국관광 홍보영상 촬영 뒷이야기 등이 진행됐다.

박성혁 한국관광공사 사장은 "외국인 참가자들이 한국의 일상과 감성을 직접 눈과 귀로 경험할 수 있도록 행사를 마련했다"며 "한국의 소리와 분위기, 사람들의 일상을 경험할 수 있는 새로운 여행 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com