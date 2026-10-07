"어? 뭐라고?" 자꾸 되묻는 부모님…'나이 탓' 방치, 뇌 건강도 놓친다

◇노인성 난청은 본인보다 가족에 의해 가장 먼저 인지되는 경우가 많다. 청력 저하를 장기간 방치하면 단순히 소리를 못 듣는 불편함을 넘어 사회생활, 정서적인 건강에도 악영향을 줄 수 있다. AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] "TV 소리가 너무 작다"며 리모컨을 찾는 일이 부쩍 늘고 가족이 말을 걸면 "뭐라고?"라며 몇 번씩 되묻는 부모님.

나이가 들면 흔히 나타나는 변화라고 생각하기 쉽지만, 이런 증상이 반복된다면 단순한 노화가 아니라 '노인성 난청'을 의심해 볼 필요가 있다. 난청은 본인이 먼저 알아차리는 경우도 있지만 가족이나 동거인이 변화를 발견하는 경우가 적지 않다. 문제는 청력 저하를 장기간 방치하면 단순히 소리를 잘 듣지 못하는 데 그치지 않고 의사소통 능력과 사회생활, 정서적인 건강에도 영향을 줄 수 있다.

◇60대 이상 난청 환자 4년 새 35% 증가

Advertisement

국내 난청 환자는 빠르게 늘고 있다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면 난청으로 의료기관을 찾은 환자는 2020년 64만 6400여 명에서 2024년 82만 3300여 명으로 4년 사이 약 27% 증가했다. 특히 60대 이상 난청 환자는 2020년 약 33만 7000명에서 2024년 약 45만 6000명으로 약 35% 늘었다.

Advertisement

노인성 난청은 나이가 들면서 소리를 감지하고 전달하는 내이의 달팽이관과 청신경 등이 퇴행하면서 소리 감지 능력과 단어 구분 능력이 서서히 떨어지는 질환이다.

노인성 난청의 특징은 단순히 '소리가 작게 들리는 것'만이 아니라는 데 있다. 특히 고음역대의 청력이 먼저 떨어지면서 상대방의 목소리는 들리는데 말의 내용을 정확하게 구별하기 어려워질 수 있다.

Advertisement

Advertisement

또한 조용한 곳에서는 어느 정도 대화가 가능하지만 TV 소리나 주변 사람들의 대화가 뒤섞이는 식당, 시장, 모임 등에서는 유독 말소리를 알아듣기 어려워하는 경우도 많다.

청력 저하는 서서히 진행되는 경우가 많아 초기에는 본인이 문제를 인식하지 못할 수 있다. 그러다 보니 가족들이 먼저 "TV 소리가 너무 크다", "왜 자꾸 같은 말을 묻느냐"고 이야기하면서 난청을 발견하는 경우가 많다.

난청이 심해지면 사람들과 대화하는 것 자체를 피하게 될 수 있다. 여러 사람이 모인 자리에서 대화 내용을 따라가기 어려우면 자연스럽게 모임을 피하고, 전화 통화나 외출을 줄이는 경우도 있다. 결국 사람들과 접촉하는 시간이 줄어들면서 사회적 고립이나 우울감으로 이어질 가능성이 있다.

Advertisement

◇노화 아닌 다른 원인일 수도…무조건 보청기 착용 아냐

난청이 의심된다면 가장 먼저 해야 할 일은 정확한 청력검사다. 이비인후과에서는 귀의 외이도 및 고막 상태 등을 확인한 뒤 순음청력검사와 어음청력검사 등을 통해 실제 청력 손실 정도와 말소리 이해 능력을 평가한다. 필요한 경우 청성뇌간반응검사나 영상검사 등을 추가할 수도 있다. 특히 주의해야 할 것은 갑자기 청력이 떨어지는 경우다. 한쪽 귀가 갑자기 잘 들리지 않거나 청력 저하와 함께 이명, 귀가 꽉 찬 듯한 이충만감, 어지럼증 등이 나타난다면 단순한 노인성 난청으로 생각해서는 안 된다. 돌발성 난청 등 다른 질환일 가능성이 있는 만큼 가능한 한 빨리 이비인후과 진료를 받아야 한다.

검사 결과 난청이 확인됐다고 해서 모든 환자가 곧바로 보청기를 착용해야 하는 것은 아니다. 난청의 정도와 진행 속도, 환자가 일상생활에서 느끼는 불편, 사회활동 정도 등을 종합적으로 고려해 치료 방법을 결정한다. 경미한 경우에는 정기적으로 청력을 확인하면서 경과를 관찰할 수 있지만, 일상적인 대화에 불편이 생길 정도라면 보청기 착용을 고려할 수 있다.

Advertisement

보청기는 단순히 모든 소리를 크게 만드는 기계가 아니라 개인의 청력 손실에 맞춰 필요한 소리를 증폭해 말소리를 보다 잘 들을 수 있도록 돕는 장치다. 처음 착용했을 때는 주변 소리가 낯설게 느껴질 수 있어 일정 기간 적응 과정이 필요하다. 보청기를 맞춘 뒤에도 정기적인 청력검사와 조절을 통해 자신에게 맞는 상태를 유지하는 것이 중요하다.

청력 손실이 매우 심하거나 보청기를 사용해도 말소리를 충분히 이해하기 어려운 경우에는 인공와우 등 다른 청각재활 방법을 고려할 수도 있다.

◇장기간 큰 소리 노출 피해야…만성질환 관리도 중요

평소 청력을 보호하는 습관도 중요하다. 가장 기본적인 것은 큰 소리에 장시간 노출되지 않는 것이다. 공장이나 건설 현장 등 소음이 심한 환경에서 일한다면 귀마개나 귀덮개 등 청력보호구를 사용하는 것이 좋다. 콘서트나 공연장, 스포츠 경기장 등 큰 소리가 나는 장소에서도 스피커 가까이에서 장시간 머무르는 것은 피해야 한다.

이어폰과 헤드폰 사용에도 주의해야 한다. 큰 음량으로 음악을 듣는 습관은 청력에 부담을 줄 수 있다. 특히 지하철이나 버스처럼 주변 소음이 큰 장소에서는 자신도 모르게 음량을 높이기 쉽다. 이어폰 사용 시에는 음량을 지나치게 높이지 않고 장시간 연속 사용을 피하며 중간중간 귀가 쉴 수 있도록 하는 것이 좋다. 고혈압과 당뇨병 등 만성질환을 꾸준히 관리하고 금연하는 것도 중요하다.

순천향대서울병원 이비인후과 이치규 교수는 "노인성 난청은 자연스러운 노화로 여겨 방치하기 쉽지만, 청력 저하를 오래 두면 뇌의 청각 자극이 줄어들어 인지기능 저하로까지 이어질 수 있다"며, "대화 중 되묻는 일이 잦아지거나 소리에 둔감해졌다고 느껴진다면 지체하지 말고 청력검사를 받아 정확한 상태를 확인하고 적절한 시기에 보청기 등으로 관리하는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com