[SC 건강칼럼] "깜빡깜빡, 나이 탓이겠지"…치매, 발견 늦을수록 되돌리기 어렵다

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보건복지부와 중앙치매센터의 2023년 치매역학조사에 따르면 지난해 국내 65세 이상 치매 환자는 약 97만명으로, 올해 사상 처음으로 100만 명을 돌파할 것으로 추정된다. 이는 65세 이상 노인의 약 9.25%가 치매를 앓고 있다는 의미다. 더 주목해야 할 수치는 따로 있다. 치매로 이어질 위험성이 높은 경도인지장애 진단자는 2025년 298만명으로 추정됐으며, 2033년에는 400만명에 진입할 것으로 예측됐다.

현재까지 치매를 완치할 수 있는 치료법은 존재하지 않는다. 다만 최근에는 알츠하이머병의 원인 물질인 베타 아밀로이드를 제거해 병의 진행을 늦추는 치료제(레카네맙 등)가 국내에도 도입됐다. 이러한 약물은 경도인지장애나 초기 알츠하이머 치매 단계에서만 사용할 수 있어, 조기 발견의 중요성은 오히려 더 커지고 있다. 진행성·퇴행성 질환인 치매는 한 번 악화되기 시작하면 되돌리기 어렵다.

정상적인 노화와 치매 사이에는 '경도인지장애'라는 중요한 분기점이 존재한다. 기억력, 언어능력, 판단력 등 인지기능이 객관적인 검사에서 확인될 정도로 저하돼 있지만, 일상생활을 수행하는 능력은 보존돼 있어 치매로 진단되지는 않은 상태다. 이 단계에서 적절한 개입이 이뤄지면 치매로의 진행을 늦추거나 발병 위험 자체를 낮출 수 있다. 다만 경도인지장애 진단이 곧 치매를 의미하는 것은 아니다. 정상인보다 치매로 진행될 확률이 높기에 조기 발견과 관리가 필요하다는 것이다. 단순한 건망증과 헷갈리기 쉽지만 구분법이 있다. 건망증은 힌트를 주면 기억을 되살릴 수 있는 반면, 경도인지장애는 힌트를 줘도 기억이 나지 않는 경우가 많다. 약속 자체를 잊어버리거나, 같은 말을 반복하거나, 익숙한 길을 헤매는 등의 증상이 반복된다면 전문의 상담이 필요하다.

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세계보건기구(WHO) 권고안에 따르면 인지활동 수준이 높은 사람에게 경도인지장애나 알츠하이머 치매 진단 위험성이 감소하는 것으로 보고됐다. 독서, 외국어 학습, 악기 연주, 사회활동 참여 등 뇌를 자극하는 활동이 도움이 된다.

규칙적인 신체 활동도 중요하다. 운동은 뇌로 흐르는 혈류를 늘리고 뇌세포 기능을 활성화하는 데 직접적인 영향을 미친다. 수면 관리도 중요하다. 수면장애가 장기간 지속되면 뇌 크기가 줄어들고, 치매를 일으키는 원인 물질로 지목되는 베타 아밀로이드가 뇌에 축적된다. 따라서 적정 수면 시간인 하루 7~9시간의 수면을 취하는 것이 좋다. 다만 지나치게 오래 자는 것도 도움이 되지 않으며, 코골이가 심한 수면무호흡증이나 하지불안증후군이 있다면 치료하는 것이 수면의 질을 높여 치매 예방에 도움이 될 수 있다.

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결국 치매 예방은 특별한 것이 아니라 꾸준한 운동, 사회활동 유지, 혈관 위험인자 및 청력 관리 등 건강한 생활습관에서 시작된다. 60세 이상이라면 증상이 없더라도 치매안심센터나 신경과를 찾아 검사를 받아보는 것이 좋다.

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도움말=고려대 안산병원 신경과 김종헌 교수