[SC 헬스칼럼] 바쁜 직장인·학생 시력교정, 1㎜ 스마일수술이 최선의 선택

10월 가을 연휴에 안과를 찾는 직장인이 늘고 있다. 평소 휴가를 길게 내기 어려운 이들에게 연휴는 수술과 회복을 함께 마칠 수 있는 기회다.

시력교정 수술을 고민하는 이들이 가장 먼저 묻는 것은 '안전'과 '회복'이다.

스마일라식과 스마일프로가 대세로 자리 잡은 이유도 여기에 있다. 최소한의 각막 절개만으로 교정하기 때문에 통증이 적고 회복이 빠르다. 그런데 같은 스마일수술이라도 절개창의 크기에 따라 결과는 달라진다. 필자의 안과에서 1㎜ 수술에 주목해 온 이유다.

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스마일수술은 레이저로 각막 속 실질 조직인 렌티큘을 분리한 뒤 작은 절개창으로 꺼내는 방식이다. 절개가 클수록 신경 손상이 늘고, 작을수록 보존되는 신경이 많아진다. 일반적인 절개 기준은 2~4㎜다. 그런데 1㎜ 스마일수술은 이 절개창을 절반 이상 줄였다.

환자가 가장 먼저 체감하는 차이는 눈의 건조감이다. 각막 신경은 눈물 분비를 조절하는 신호를 보낸다. 신경 손상이 적으면 눈물 기능이 그만큼 유지돼 수술 후 안구건조증 부담을 덜 수 있다. 시력교정술 뒤 가장 흔한 불편이 건조감이라는 점에서 의미 있는 차이다.

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회복의 속도와 편안함도 달라진다. 절개창이 작으면 아물어야 할 상처도 작다. 이물감과 자극이 줄어 학업이나 업무로 돌아가는 시간을 앞당길 수 있다. 짧은 기간 안에 수술과 회복을 마쳐야 하는 학생과 직장인에게 특히 반가운 대목이다.

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각막 구조를 지키는 데도 유리하다. 각막 표면을 덜 열수록 각막 본래의 형태와 안정성을 보존할 수 있다. 시력을 교정하면서도 눈이 가진 본연의 구조를 최대한 지키는 것이 1㎜ 수술의 지향점이다.

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이러한 이점은 독자 개발한 기술에서 나온다. 스마일수술에 널리 쓰이는 비쥬맥스 500과 비쥬맥스 800은 기본 옵션만으로는 1㎜ 수술을 구현할 수 없다. 극최소절개를 안전하게 구현하려면 절개창을 보강하는 특수 기술과 전용 수술 도구가 필요하기 때문이다. 이에 저에너지 미세절개 방식의 전용 수술 기구 'LEMI(Low Energy Micro Incision)'를 자체 개발해 특허를 획득했다. LEMI는 기존 스마일 수술 장비보다 정교하고 탄력이 뛰어나 미세한 절개창을 통해서도 렌티큘을 쉽고 안전하게 분리할 수 있도록 설계됐다.

여기에 고난도 각막이식 수술에서 축적한 각막 보강기술도 함께 적용된다. 스마일프로 수술 시 각막 윗부분의 두께는 약 0.11㎜에 불과할 만큼 얇아, 압력으로 인한 손상을 방지하는 정교한 보강 기술이 필수적이다. 이러한 기술력을 바탕으로 극미세 절개 환경에서도 수술의 안전성과 정확성을 동시에 확보했다.

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시력교정 수술의 목표는 잘 보는 데서 그치지 않는다. 수술 후에도 편안한 눈을 오래 유지해야 비로소 완성된다. 수술을 앞두고 있다면 장비 이름만큼 절개 크기도 꼼꼼히 확인하길 권한다.

도움말=온누리스마일안과 김지선 원장