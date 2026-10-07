70세에 성인영화 데뷔 여성, 17편 출연…"80세까지 하고 싶다"

사진출처=라이브도어

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 75세 여성이 70세에 성인영화 배우로 데뷔한 뒤 현재까지 활동을 이어가고 있어 화제다. 그녀는 건강을 잘 관리해 80세까지 현재 일을 이어가고 싶다고 밝혔다.

라이브도어 등 일본 매체들에 따르면 현직 성인영화 배우이자 성인 유흥업소 종사자로 활동 중인 세토 미요코씨(75)는 5년 전까지만 해도 전업주부였다.

24세에 결혼해 두 딸을 낳은 세토씨는 34세에 이혼한 뒤 홀로 아이들을 키웠다. 45세에 재혼한 이후에는 남편의 전혼 자녀와 시어머니까지 돌보며 약 20년간 육아와 간병을 병행했다.

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하지만 두 번째 남편과는 20년 넘게 성생활이 없는 결혼생활을 이어갔다. 이혼 후의 기간까지 합치면 약 30년 동안 성생활과 거리가 먼 삶을 살았다고 한다.

약 10년 전 다시 이혼한 그녀는 코로나19 팬데믹까지 겹치면서 일자리를 구하지 못했다. 한동안 딸에게 경제적으로 의존했지만, 70세가 되자 직접 일자리를 찾아 나서기로 했다.

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현실은 녹록지 않았다. 전화로 나이를 밝히는 순간 채용을 거절당하는 일이 반복됐다.

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그러던 중 과거 한 연예기획 관계자로부터 성인영화 출연 제안을 받았던 일을 떠올렸다. 당시에는 단호하게 거절했지만, 이야기를 들은 딸은 한번 도전해 보는 게 어떻겠느냐고 권했다.

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그녀는 곧바로 성인영화 제작사에 지원했고, 면접 당일 계약까지 성사됐다.

첫 촬영은 낯설고 부끄러운 경험이었다. 사람들 앞에서 옷을 벗는 일이 처음이었기 때문이다. 하지만 상대 배우와 감독, 제작진이 긴장을 풀어주고 세심하게 배려한 점이 인상적이었다고 한다.

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데뷔 후 약 4년 동안 세토씨는 성인영화 17편에 출연했다. 어머니와 시어머니 등 다양한 역할을 맡았고, 고등학교 교사 역할에도 도전했다.

이후 출연하던 작품 시리즈가 종료되자 그녀는 딸과 상의한 끝에 중년·고령 여성을 전문으로 하는 성인 유흥업소에서도 일하기 시작했다.

현재 업소에는 그녀의 작품을 보고 일본 각지에서 찾아오는 손님들도 있다. 손님 연령대는 갓 성인이 된 20대부터 85세까지 다양하다. 세토씨는 젊은 손님에게 자신이 손님의 어머니보다 나이가 많을 수도 있다며 농담을 건네기도 한다고 전했다.

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가족이나 지인들이 자신의 직업을 부정적으로 바라볼 가능성에 대해서도 크게 개의치 않는다는 입장이다. 다른 사람에게 피해를 주는 일이 아니라면 자신의 선택을 존중하고 싶으며, 이 때문에 관계를 끊겠다는 사람이 있다면 어쩔 수 없다는 것이다.

그녀는 젊은 시절엔 여성의 역할을 강요하는 분위기 때문에 자유롭게 행동하지 못했지만, 지금은 자신이 원하는 삶을 선택하는 데 한결 편안해졌다고 말했다.

세토씨의 목표는 80세까지 지금의 일을 이어가는 것이다. 그녀는 목표를 이루기 위해 건강을 잘 관리하고 싶다며 현재의 삶이 어느 때보다 즐겁다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com