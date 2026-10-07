근무 중 뇌출혈로 숨진 간호사…"치료 48시간 넘겨서 산재 아니다?"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 근무 중 뇌출혈로 쓰러진 30세 간호사가 열흘간 치료를 받다 숨졌지만, 당국이 업무상 재해로 인정하지 않아 논란이 일고 있다.

응급치료를 시작한 뒤 48시간 이내에 사망해야 업무상 재해로 간주하는 현행 규정 때문이다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 구이저우성 쭌이시의 한 병원에서 근무하던 간호사 천자자(30)는 지난 8월 4일 근무 도중 심한 두통과 구토 증상을 보였다.

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천 간호사는 동료들의 도움으로 응급치료를 받았으며, 급성 뇌출혈 진단을 받고 수술을 받았다. 이후 병원에서 집중치료를 이어갔지만 상태는 호전되지 않았다. 상태가 악화돼 지난 8월 14일엔 다른 병원으로 이송됐지만 의료진은 결국 천씨에게 뇌사 판정을 내렸다.

가족들은 천씨를 고향으로 데려갔는데 집에 도착한 지 약 5분 만에 호흡을 멈추고 말았다.

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갑작스러운 딸의 죽음에 가족들은 큰 충격을 받았다.

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유족은 천씨가 근무 중 쓰러진 만큼 업무상 재해로 인정받아야 한다고 보고 병원 측에 산재 인정 신청을 요청했다. 그러나 지방 당국은 지난 9월 17일 산재 불인정 결정을 내렸다.

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당국은 천씨가 근무 중 질병으로 쓰러진 사실은 확인했지만, 응급치료를 받은 기간이 10일에 달해 관련 법률이 정한 요건에 해당하지 않는다고 판단했다.

중국의 산재보험 관련 규정에 따르면 근로자가 근무시간과 업무 장소에서 갑자기 질병으로 사망하거나, 응급치료를 받았음에도 48시간 이내에 사망한 경우 업무상 재해로 간주할 수 있다. 그러나 천씨의 상황은 달랐다는 게 당국의 입장이다.

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천씨의 어머니는 깊은 절망감을 드러내며 "딸이 48시간 안에 사망하지 않았다는 이유로 산재를 인정받지 못한다는 사실을 받아들이기 어렵다"며 "살릴 가능성이 만분의 일이라도 있다면 우리는 계속 치료를 시도했을 것"이라고 말했다.

유족은 당국의 결정에 불복해 행정심사를 신청하는 방안을 준비하고 있다.

가족에 따르면 천씨는 매년 건강검진을 받았으며, 평소 특별한 기저질환은 없었다. 하지만 업무 부담이 과중했던 것으로 전해진다. 야간에도 병원으로부터 호출을 받아 출근하는 경우가 있었다는 게 가족의 설명이다.

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천씨의 사례를 계기로 근무 중 발병한 질병의 업무 관련성을 판단할 때 응급치료 기간을 기준으로 삼는 현행 중국의 제도가 적절한지를 둘러싼 논쟁은 이어질 전망이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com