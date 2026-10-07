"대장암 수술하면 항문 못 살리나요?"…전문의 답변은?

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 대장암 진단을 받은 환자와 보호자는 수술 방식부터 항암치료 진행 여부, 수술 후 관리에 이르기까지 많은 궁금증과 불안감을 안게 된다.

대장암은 암의 발생 위치와 진행 정도에 따라 치료 전략이 달라지는 만큼 정확한 초기 진단과 환자 맞춤형 치료 계획 수립이 무엇보다 중요하다. 의정부을지대학교병원 범석기념암병원 대장항문외과 양관모 교수와 함께 대장암 치료의 최신 흐름과 환자들이 자주 묻는 질문을 짚어봤다.

◇"항문 살릴 수 있을까" "항암치료 꼭 해야 할까"

Advertisement

대장암 환자와 보호자가 가장 궁금해하는 대목은 단연 '수술 방식'이다.

특히 직장암은 암의 위치와 병기에 따라 수술법이 달라져 항문 보존 여부나 수술 후 배변 기능 유지에 관심이 쏠린다. 과거에는 암이 항문과 가까우면 항문을 제거하고 영구 장루를 만드는 경우가 흔했다. 그러나 최근에는 복강경·로봇 수술의 발전과 수술 전 항암·방사선 치료의 도입으로 항문 보존율이 비약적으로 향상됐다. 정밀한 수술 기법의 발전으로 수술 후 배변 기능을 보존하는 것 역시 가능해졌다.

Advertisement

'수술 후 항암치료를 반드시 받아야 하는가'도 단골 질문이다.

Advertisement

항암치료 여부와 방법은 암의 병기와 병리 검사 결과, 환자의 전신 상태 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 대장암 항암치료는 타 암종에 비해 탈모나 구역, 구토 등의 부작용이 적은 편이다. 따라서 수술 후 항암치료가 병행되더라도 일상적인 삶의 질을 유지하며 치료를 이어갈 수 있다.

Advertisement

양관모 교수는 "대장암 치료는 암세포 제거뿐만 아니라 치료 후 환자가 건강하게 일상으로 복귀하는 과정까지 고려해야 한다"며 "환자에게 꼭 필요한 치료를 정확히 선택하고 치료 과정의 궁금증을 충분히 설명해 안심시키는 과정이 필수적이다"라고 설명했다.

◇수술부터 항암까지…여러 진료과 협력 필수

Advertisement

대장암 치료는 외과적 수술뿐 아니라 영상·병리 진단, 종양내과 항암치료 등 여러 분과 간 협력이 필수적이다. 환자 상태에 따라 다학제적인 전문성을 유기적으로 연결해 치료 방향을 수립해야 하기 때문이다.

양 교수는 "대장암은 수술법 결정부터 수술 후 관리에 이르기까지 환자 상태에 맞춘 세심한 접근이 필요하다"며 "여러 진료과가 환자를 중심에 두고 함께 논의하는 진료 시스템이 치료 성과를 높이는 열쇠"라고 강조했다.

◇"증상 없어도 방심은 금물"…정기검진 통한 조기 발견 중요

Advertisement

대장암은 초기 증상이 거의 없어 정기 검진을 통한 조기 발견이 무엇보다 중요하다.

혈변이나 배변 습관의 갑작스러운 변화, 지속적인 복부 불편감, 원인을 알 수 없는 체중 감소 등이 나타난다면 즉시 전문의 진료를 받아야 한다. 별다른 증상이 없더라도 연령과 위험 요인에 맞춰 정기적인 대장 내시경 검사를 받는 것이 안전하다.

양 교수는 "대장암은 조기에 발견할수록 적용할 수 있는 치료 선택지가 넓어진다"며 "검진을 미루지 말고 자신의 상태에 맞는 검사와 치료법을 전문의와 상의하길 권한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com