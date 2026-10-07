"화장실 8개 중 2개만 작동"…287명 태운 여객기, 긴급 착륙

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 국적의 아메리칸항공 여객기가 기내 화장실 고장으로 긴급 착륙하는 일이 발생했다.

화장실 8곳 가운데 6곳이 사용할 수 없는 상황이었던 것으로 전해진다.

CNN 등 외신들에 따르면 스페인 마드리드에서 미국 텍사스주 댈러스로 향하던 아메리칸항공 여객기가 기내 화장실 고장으로 목적지를 바꿔 뉴욕에 긴급 착륙했다. 기장은 승객과 승무원 총 287명을 태운 상황에서 화장실 8곳 가운데 2곳만 정상 작동해 장거리 비행을 계속하기 어렵다고 판단했다.

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항공기가 뉴욕 공항에 접근하던 중 기장은 관제탑에 "아메리칸항공 37편에서 사용할 수 있는 화장실은 두 곳뿐"이라고 보고했다. 관제사가 "화장실이 두 곳뿐이라는 말이냐"고 재차 확인하자 기장은 그렇다고 답했다.

기장은 생명을 위협하는 즉각적인 비상 상황은 아니지만 신속한 대응이 필요한 상황에서 사용하는 국제 항공 조난·긴급 통신 용어인 '팬팬(PAN-PAN)'을 선언했다.

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항공기는 이후 JFK 국제공항에 안전하게 착륙했다. 항공기 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 여객기는 뉴욕에서 3시간 넘게 머문 뒤 다시 목적지인 댈러스를 향해 출발했다.

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이번 고장의 정확한 원인은 알려지지 않았다. 다만 항공기 화장실은 공기압을 이용해 오물을 배출하는 복잡한 구조여서 배관이 막히거나 장치에 이상이 생길 수 있다고 전문가들은 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com