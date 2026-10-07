한글날 100돌…KB금융, 세계 각국 세종학당 우수학습자 대상 한국 문화체험 프로그램 후원

이미지 제공=KB금융그룹

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올해는 1926년 조선어연구회(현 한글학회)가 한글날의 전신인 '가갸날'을 제정한 지 100년이 되는 해다. 1928년 '한글날'로 이름을 바꾼 뒤, 광복 이후에는 10월 9일을 한글날로 기념해오고 있다.

한글날 제정 100돌을 맞아 KB금융그룹은 세종학당재단 학습자들이 한국어와 한국문화의 가치를 직접 경험할 수 있도록 한국 문화체험 프로그램을 후원한다.

세종학당재단은 전 세계 89개국 273개소의 세종학당을 통해 한국어와 한국문화를 알리고 있는 문화체육관광부 산하 공공기관이다.

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지난 2014년부터 주요 계열사인 KB국민카드와 함께 '세종학당 한국어 말하기·쓰기 대회'를 후원해 온 KB금융은 한글날의 의미를 세계의 한국어 학습자들과 함께 나누고, 한국어에 대한 관심이 한국문화 전반에 대한 이해로 이어질 수 있도록 이번 후원을 마련했다.

이번 프로그램은 세종학당재단이 진행하는 '2026 세종학당 우수학습자 초청연수'와 연계해 10월 9일과 29일 두 차례 운영된다. 세계 각국에서 온 세종학당 학습자 357명은 한복을 입고 경복궁과 종묘, 광화문 일대 등을 둘러보며 한국의 전통문화와 역사적 공간을 직접 체험할 예정이다.

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한국영화·드라마 의상감독으로 활동한 한국예술종합학교 이진희 교수가 함께해 학습자들이 착용할 한복을 선별했고, KB금융은 체험 행사 비용을 전액 지원한다.

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KB금융 관계자는 "이번 프로그램이 우리 문화의 뿌리이자 세계와 소통하는 소중한 문화자산인 한글을 배우는 세계 각국의 한국어 학습자들에게 한글뿐 아니라 그 안에 담긴 우리 문화의 매력을 더욱 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 KB금융은 금융의 영역을 넘어 우리 문화가 가진 가치와 매력을 더 많은 사람들과 나눌 수 있는 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com