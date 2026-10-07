"우리도 핵추진 잠수함 도입해야"…日 안보 전략 바뀌나

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 정부가 연내 개정할 국가안전보장전략 등 안보 관련 3개 문서에 해상자위대의 핵추진 잠수함 도입을 검토하는 내용을 명시하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다. 중국이 태평양 등으로 해양 진출을 확대하는 가운데 장기간 잠항할 수 있는 원자력잠수함을 확보해 억지력을 강화해야 한다는 주장이 일본 정부와 여당 안팎에서 제기되고 있어서다.

교도통신, 고베신문 등 일본 매체들에 따르면, 일본 정부는 국가안전보장전략을 비롯한 안보 3문서 개정 과정에서 핵추진 잠수함 보유 검토 방침을 담는 방안을 논의하고 있는 것으로 전해진다. 다만 일본 정부와 여당 관계자들은 핵추진 잠수함 보유를 확정하기보다는 관련 조사와 연구에 착수할 수 있는 근거를 마련하는 데 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다.

문서에 핵추진 잠수함 보유 검토가 명시되면 일본 정부는 관련 기술과 비용, 운용 가능성 등을 조사한 뒤 수년에 걸쳐 실제 도입 여부를 결정할 수 있을 것으로 전망된다.

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정부는 관련 3개 문서 개정을 위해 설치한 전문가 회의의 논의와 여당의 의견을 종합해 최종 문구를 결정할 방침이다. 전문가 회의에서는 중국의 태평양 지역 군사 활동에 대응하려면 핵추진 잠수함 도입을 검토해야 한다는 의견이 나온 것으로 알려졌다. 다만 안전성 문제와 막대한 비용 등을 이유로 신중하게 접근해야 한다는 견해도 있어 최종 결정까지는 진통이 예상된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com