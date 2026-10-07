개원 33주년 이대목동병원…김한수 병원장 "중증·특성화 진료 등 환자 중심 의료 실현"

[스포츠조선 장종호 기자] 이대목동병원(병원장 김한수)이 6일 이대목동병원 MCC B관 10층 이근홀(대강당)에서 개원 33주년 기념식을 개최했다.

이날 기념식에는 김은미 이화학당 이사장, 이향숙 이화여자대학교 총장 등 외빈들과 유경하 이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장, 김한수 이대목동병원장, 주웅 이대서울병원장 등 의료원 관계자들이 참석해 성황리에 진행됐다.

개원 기념식에서는 병원 발전에 기여한 모범직원 및 장기근속자 표창과 함께 발달장애 청년들로 구성된 E&I합창단의 축하공연도 마련됐다. 참석자들은 교직원들이 직접 참여해 제작된 축하 영상과 이대목동병원의 발전된 미래를 담은 영상을 시청하면서 개원의 의미와 향후 병원 발전을 다짐하기도 했다.

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유경하 이화의료원장은 격려사에서 "1993년 청운의 뜻을 품고 시작해 이대동대문병원을 지켜내고, 이대서울병원을 탄생시키기 위해 자신을 희생해 온 엄마 같은 이대목동병원이 이제 오롯이 자신을 위한 준비를 하고자 한다"고 밝혔다.

이어 유 의료원장은 병원의 내실을 더욱 단단히 다지기 위한 '3+3 프로젝트'를 선포했다. 3+3 프로젝트는 ▲이대여성암병원, 이대비뇨기병원, 이대혈액암병원의 3대 전문병원에 이어 부서별 경쟁력을 갖춘 3개의 중점 센터 육성 ▲시간·공간·인력의 '3간 효율화' 및 수술실·응급실·검사실의 '3실 극대화' 추진 ▲하루 3번 감사하고 3번 칭찬하는 조직문화 개선 활동 등을 골자로 한다.

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이대목동병원은 지난 33년간 난치성 질환 치료 역량을 강화하고, 상급종합병원 구조전환 지원사업 선정 등을 통해 '중환자 중심 병원'으로서의 기능을 확립해 나가고 있다.

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김한수 이대목동병원장은 기념사를 통해 "교직원 여러분들의 지난 33년간의 헌신에 감사드리며, 변화하는 의료환경 속에서 중증·특성화 진료 역량 강화, 사람 중심의 AI 및 신기술 투자, 환자 및 교직원 진료환경 개선 등 세 가지 발전 방향에 힘을 모아 환자 중심 의료를 실현하겠다"고 포부를 밝혔다.

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이향숙 이화여자대학교 총장은 축사를 통해 "이대목동병원에 이대여성암병원, 이대비뇨기병원, 이대혈액암병원 등 세 개의 특성화 전문병원 체계가 균형 있게 자리잡은 만큼, 병원은 한층 더 안정적인 성장과 새로운 도약을 이뤄낼 수 있을 것"이라고 강조했다.

한편, 이번 개원 33주년을 기념해 지난 9월 30일 헌혈행사를 비롯해 병원 내 주요 행사장에서 교직원과 환우들이 함께 참여할 수 있는 '삼삼한 이벤트'가 다채롭게 진행됐다. ▲MCC A관 지하 1층에서 진행된 스톱워치 9초 맞추기 '행운의 3×3=9초를 잡아라'와 포춘쿠키 행운권 찾기 '행운 33' 이벤트 ▲병원 본관 및 별관 주변에서 숨겨진 '삼삼 카드'를 찾는 '숨은 삼삼(심봤다) 찾기' 등 풍성한 참여형 프로그램이 마련돼 개원 33주년의 의미를 더하고 활기찬 병원 분위기를 조성했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com