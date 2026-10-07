"이 음식 즐기면 사망 위험 33% 낮아"…탄산음료는 위험 38%↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 어떤 음식을 좋아하는지가 장기적인 건강과 관련이 있을 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 일반 탄산음료를 선호하는 사람은 전체 사망 위험이 높게 나타난 반면, 아스파라거스와 브로콜리, 엑스트라버진 올리브유 등을 좋아하는 사람은 사망 위험이 낮게 나타났다.

다만 연구진은 특정 음식을 좋아한다고 해서 수명이 직접 늘거나 줄어든다고 결론 내린 것은 아니다. 음식 선호도와 전체 사망 위험 사이의 연관성을 분석한 연구인 만큼 인과관계로 해석해서는 안 된다는 점도 중요하다.

독일 기센대학교 연구진은 성인 17만 7148명을 대상으로 식품 선호도가 높은 집단과 낮은 집단의 전체 사망 위험을 비교했다.

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해당 연구 결과는 국제학술지 '사이언티픽 리포트(Scientific Reports)'에 게재됐다.

그 결과 가장 눈에 띄는 음식 가운데 하나는 일반 탄산음료였다. 일반 탄산음료를 선호하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 전체 사망 위험이 38% 높게 나타났다.

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다이어트 탄산음료를 선호하는 경우에도 전체 사망 위험이 23% 높게 나타났다. 설탕을 넣은 차는 22%, 전유는 18%, 콘플레이크는 20% 높은 사망 위험과 연관됐다.

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반대로 특정 식품에 대한 선호도는 낮은 사망 위험과 연결됐다.

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가장 큰 차이를 보인 것은 엑스트라버진 올리브유였다. 이를 선호하는 사람의 전체 사망 위험은 선호도가 낮은 사람보다 33% 낮았다.

아스파라거스와 브로콜리를 좋아하는 사람도 각각 31% 낮은 사망 위험을 보였다. 후추는 28%, 버터넛 스쿼시(땅콩 모양 호박)는 25%, 가지는 21% 낮았다. 이 밖에도 통밀빵, 시금치, 양파, 버섯, 렌틸콩과 콩류, 피망, 샐러드 채소 등 여러 식품에 대한 선호도가 낮은 사망 위험과 연관된 것으로 나타났다.

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연구진은 다만 선호한다고 답한 음식이 실제 식단에서 얼마나 자주, 얼마나 많이 섭취됐는지를 직접 측정한 것은 아니기 때문에 선호도 자체를 건강 효과의 원인으로 볼 수는 없다고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com