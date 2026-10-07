현대차·기아, ‘아헨 콜로키움’ 첫 기조연설…전동화·수소 비전 제시

현대차·기아 R&D본부장 만프레드 하러 사장이 아헨 콜로키움 2026 기간 중 FEV 부스를 방문해 전동화 기술 전시물을 살펴보고 있다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차·기아가 유럽 대표 자동차 기술 콘퍼런스에서 전동화·수소 기술을 선보이고 인공지능(AI)을 활용한 연구개발 혁신 방향을 공개했다.

현대차·기아는 지난 5일(현지시간)부터 7일까지 독일 아헨에서 열린 '아헨 콜로키움 2026'에 참가해 미래 모빌리티 비전과 핵심 기술을 공유했다고 7일 밝혔다.

아헨 콜로키움은 글로벌 완성차 업체와 부품사, 연구기관, 대학 등이 미래 자동차 기술과 산업 발전 방향을 논의하는 유럽의 대표적인 자동차 기술 콘퍼런스다.

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만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부장 사장은 6일 개회 세션에서 '경계를 넘어, 지속 가능한 미래를 확장하다'를 주제로 기조연설에 나섰다. 현대차·기아가 이 행사에서 기조연설을 맡은 것은 1987년 행사 시작 이후 처음이다.

하러 사장은 전기차(EV)와 하이브리드(HEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV), 수소전기차(FCEV)를 아우르는 전동화 전략을 소개했다. 시장과 고객 수요 변화에 맞춰 각 전동화 기술의 강점을 활용한다는 구상이다.

현대차·기아 부스에 전시된 PEM 수전해 스택, 연료전지 시스템, 수소저장탱크 등 수소 에너지 관련 기술 전시물. 사진제공=현대차그룹

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AI를 접목한 연구개발 방향도 제시했다. 하러 사장은 AI를 엔지니어를 대체하는 기술이 아닌 역량과 창의성을 확장하는 도구로 규정했다. 현대차·기아는 차량 데이터와 고객 경험을 제품·서비스 개선에 활용하는 '데이터 플라이휠'과 디지털 트윈, 가상 검증 중심의 개발 체계를 구축하고 있다고 설명했다.

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행사장에서는 수소와 전동화 관련 기술도 전시했다. 수소 분야에서는 고분자 전해질막(PEM) 수전해 스택과 수소저장탱크, 디 올 뉴 넥쏘 연료전지 시스템을 선보였다. 전동화 분야에서는 배터리 팩·셀과 2-스테이지 모터 시스템, 차세대 하이브리드 시스템 변속기 등을 공개했다.

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디 올 뉴 넥쏘와 GV60 마그마를 직접 운전해 볼 수 있는 시승 프로그램도 운영했다. 현대차·기아는 7일 수소와 전동화, 배터리 분야 기술 세션에 참여해 차세대 모빌리티 기술 전략을 공유한다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com