지방공항·항만 활성화 기대…한국관광공사, '고 로컬' 캠페인 진행

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한국관광공사가 지방공항과 항만을 통한 외국인 관광객 유치에 나섰다. 지방공항과 항만을 통한 지역 관광 활성화에 대한 기대감을 높인다.

한국관광공사는 10월 7일부터 12월 13일까지 '언락 유어 코리아: 고 로컬(Unlock Your Korea: Go Local, 고 로컬)' 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다. 대상은 청주·대구·김해공항과 인천·평택·군산항이 있는 관문 도시 및 인접 지역이다. 고 로컬 캠페인은 외국인이 지방공항으로 입국한 뒤 지역에서 숙박하고 관광하고 소비하도록 결제·교통·관광 묶음 콘텐츠를 제공, 지방공항과 항만을 단순한 외국인의 입국 관문이 아닌 지역 관광의 시작점으로 만들기 위한 데 초점을 맞췄다. 외국인 관광객의 수도권 쏠림을 완화하고 지역 내 체류와 소비를 늘려 국내 관광산업 전반에 걸쳐 경쟁력 확대에 나서기 위한 취지다.

한국관광공사는 고 로컬 캠페인에 맞춰 외국인의 지역 소비 확대를 위한 혜택을 제공한다. 외국인 전용 결제·커머스 플랫폼 '와우패스(WOWPASS)'와 손잡고 전통시장 등 지역 상점에서 1만원 이상 결제하면 건당 2000원을 환급해준다. 1인당 최대 6회까지 이용할 수 있어 최대 1만2000원의 혜택을 받을 수 있다.

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지역 내 이동을 늘리기 위한 교통·관광 패스도 선보인다. 부산에서는 '케이-투어(K-Tour) 패스'를 통해 공항철도 직통열차 요금을 할인받고 부산 내 유료 관광지 35곳 가운데 한 곳을 무료로 이용할 수 있다.

관광 콘텐츠 경쟁력 확대를 위해선 지역 축제를 활용한다. 대구 떡볶이 페스티벌과 김천 김밥축제 등을 여행상품으로 개발하고, 공사 해외지사와 글로벌 온라인여행사(OTA)를 통해 해외 판촉에 나선다.

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지방공항 주변 관광 인프라 정비 역시 주목할 만하다. 한국관광공사는 지방공항과 항만 인근의 한옥 등 우수 숙박시설 정보를 확충하고 다국어 관광 안내 서비스를 강화해 나갈 계획이다.

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민병선 한국관광공사 관광산업본부장은 "지방공항과 항만을 지역관광의 새로운 출발점으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com