"7년간 원인 모를 복통"…배 속에서 발견된 4cm 수술 바늘 '충격'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 7년 동안 원인을 알 수 없는 복통과 통증에 시달리던 미국의 한 여성이 자신의 배 속에 약 4㎝ 길이의 수술용 바늘이 남아 있었다는 사실을 뒤늦게 발견한 후 병원을 상대로 소송을 제기했다.

미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 뉴욕에 거주하는 자나 페트리가노바 데그레고리스는 최근 법원에 A병원과 의료진 3명을 상대로 의료과실 소송을 제기했다.

2013년부터 해당 병원에서 간호사로 근무해 온 그녀는 2018년 6월 제왕절개 수술과 수술 상처 봉합을 위한 성형외과적 처치를 받았다. 이후 2021년 11월엔 같은 병원에서 복부성형술과 탈장 수술을 받았다.

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소장에서는 두 수술 중 어느 과정에서 바늘이 남겨졌는지는 특정하지 않았다. 다만 의료진이 수술 과정에서 수술용 바늘을 복부 안에 남겨둔 것이 '부주의하고 부적절한 의료행위'였다고 주장했다.

장기간 복통을 겪던 데그레고리스는 결국 2025년 10월 CT 촬영 검사를 받았는데, 복부 안에서 금속성 이물질이 있다는 사실을 알게 됐다. 의료진은 정밀검사 결과 수술용 바늘로 보인다면서 제거 수술을 시행했다.

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제거된 수술용 바늘은 약 4㎝ 길이였다.

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이번 소송에서 데그레고리스 부부는 의료진의 과실로 7년간 고통을 겪었다며 손해배상을 요구하고 있다. 다만 구체적인 배상액은 공개되지 않았다.

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다만 이번 사건의 경우 실제로 어떤 수술 과정에서 바늘이 남겨졌는지, 해당 의료진에게 구체적인 과실이 있었는지는 향후 재판 과정에서 다뤄질 예정이지만 명확한 결론은 쉽지 않은 상황으로 보인다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com