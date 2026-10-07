삼성전자, 아파트용 히트펌프 시장 공략…"2030년부터 글로벌 사업 확대 추진"

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삼성전자가 아파트 등 공동주택용 히트펌프 시장 공략에 나선다. 올해 제품을 출시하고 2027년까지 국내 공급 기반을 구축, 2028~2029년에는 전국 단위 보급에 나설 계획이다. 삼성전자는 7일 이 같은 계획을 서울 대한상공회의소에서 열린 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민 보고회에서 밝혔다.

정부는 2035년까지 히트펌프 350만대를 보급해 온실가스 518만톤을 감축하는 것을 목표로 난방 전기화를 추진하고 있다. 단독주택을 중심으로 진행해온 난방 전기화를 공동주택으로 확대하기 위한 제도적 기반도 마련중이다.

삼성전자는 공동주택 시장을 겨냥해 실외기 한 대로 냉방·난방·급탕을 제공하는 EHS 올인원 히트펌프를 앞세워 공동주택 난방 전기화에 동참한다. 에어컨과 보일러를 따로 설치할 필요가 없어 실외기 공간이 제한적인 아파트에 적합하다고 하다는 게 삼성전자의 설명이다.

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냉방 과정에서 발생하는 폐열을 온수 생산에 활용하는 열회수 기술도 적용된다. 스마트싱스와 연동해 냉난방과 온수를 원격으로 관리할 수 있고, 향후 태양광과 에너지저장장치(ESS) 연계도 확대할 예정이다.

삼성전자는 현재 제품 출시를 앞두고 현장 실증을 진행하고 있다. 지난 8월부터 제주 도남동의 실제 거주 단독주택에서 제품 성능과 에너지 효율, 경기도 용인 삼성물산 주거성능연구소에서는 아파트와 같은 환경을 구축해 전력 소비량과 운전 소음 등을 측정하고 있다.

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특히 주요 건설사와 평형별 수요와 온수 공급량, 실외기실 규격 등을 반영한 맞춤 설계·시공 표준 솔루션을 마련하고 시범 적용도 을 추진 중이며, 핵심 부품 국산화와 생산설비 투자를 확대한다는 방침이다. 삼성전자는 2027년까지 국내 공급 기반을 구축한 뒤 2028~2029년 전국 보급을 본격화한다. 2030년부터는 유럽을 비롯한 글로벌 주요 시장으로 사업을 확대할 방침이다.

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박승희 삼성전자 CR담당 사장은 "2027년까지 국내 공급 기반을 구축하고 2028~2029년 전국 단위 보급을 본격 추진할 계획"이라며 "2030년부터는 국내에서 축적한 기술과 보급 경험을 바탕으로 글로벌 사업 확대를 추진하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com