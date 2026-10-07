"비만, 대장암 생기기 전부터 '분자적 흔적' 남긴다"…'2단계 재프로그래밍' 메커니즘 규명

[스포츠조선 장종호 기자] 비만이 대장암 발생 위험을 높인다는 사실은 여러 역학 연구를 통해 알려져 왔지만, 비만이 암 발생 전후에 걸쳐 대장 조직과 면역 환경에 어떤 변화를 일으키는지는 명확하게 밝혀지지 않았다. 이런 가운데 국내 연구진이 실제 대장암 환자의 조직을 분석해 비만이 암 발생 전부터 정상 대장 점막에 분자적 변화를 일으키고, 암이 발생한 이후에는 암세포 주변의 면역 환경까지 암 성장에 유리한 방향으로 바꾼다는 사실을 확인했다.

가천대 길병원은 소화기내과 김정호 교수 연구팀이 비만 환자의 정상 대장 점막에서부터 대장암과 관련된 분자적 변화가 나타나며, 암 발생 이후에는 암세포 주변에 면역 억제 환경이 형성된다는 사실을 규명했다고 밝혔다.

이번 연구는 비만과 대장암의 연관성을 단순한 통계적 관계를 넘어 실제 환자 조직에서 분자·세포 수준으로 확인했다는 점에서 의미가 있다. 특히 암이 발생하기 전 정상으로 보이는 조직에서부터 나타나는 변화와 암 발생 이후 달라지는 면역 환경을 연속적인 과정으로 분석했다는 점이 주목된다.

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연구 결과는 유전학·정밀의학 분야 국제학술지 '게놈 메디신(Genome Medicine)'에 최근 게재됐다.

연구에는 가천대학교 의과대학 박일규 박사와 이재기 박사, 가천대 길병원 병리과 김지섭 교수가 공동 제1저자로 참여했으며, 김정호 교수가 연구책임자를 맡았다.

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연구팀은 조직 내 세포의 위치에 따라 유전자 발현이 어떻게 달라지는지를 분석하는 '공간전사체(Spatial Transcriptomics)' 기술을 활용해 대장암 환자의 조직을 분석했다.

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분석 결과 비만 환자는 육안이나 현미경으로는 정상으로 보이는 대장 점막에서도 이미 대장암과 관련된 분자적 변화가 나타나는 것으로 확인됐다. 일부 변화는 암이 발생한 이후에도 지속되는 것으로 나타났다.

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이는 비만이 암이 발생한 뒤에만 영향을 미치는 것이 아니라, 암 발생 이전부터 대장 점막의 세포 상태를 변화시킬 가능성을 보여주는 결과다.

암이 발생한 이후에는 또 다른 변화가 나타났다. 비만 환자의 암 조직에서는 'SPP1+ 대식세포'로 불리는 특정 면역세포가 암세포 주변에 집중되는 양상이 확인됐다. 이 같은 변화는 암세포를 공격하는 면역 반응을 약화시키고 암의 성장에 유리한 미세환경을 형성하는 과정과 관련된 것으로 연구팀은 분석했다.

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연구팀은 이러한 변화를 크게 두 단계로 설명했다. 첫 번째 단계는 암이 발생하기 전 정상 대장 점막에서 나타나는 '초기 상피세포 재프로그래밍(Early Epithelial Reprogramming)'이다. 비만으로 인해 정상적으로 보이는 대장 상피세포의 분자적 상태가 변화하고, 이러한 변화가 암 발생과 연관될 수 있다는 것이다.

두 번째 단계는 암이 발생한 이후 나타나는 '면역 억제성 리모델링(Immunosuppressive Remodeling)'이다. 암세포 주변으로 특정 면역세포가 모이고 면역 환경이 변화하면서 암의 성장에 유리한 미세환경이 만들어지는 과정이다.

연구팀은 이를 '2단계 재프로그래밍(Two-phase Reprogramming)' 모델로 제시했다. 비만이 암 발생 전에는 정상 대장 점막에 분자적 흔적을 남기고, 암이 발생한 이후에는 암 주변의 면역 환경까지 변화시킨다는 설명이다.

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이번 연구는 비만 환자에서 대장암 발생 위험을 보다 정밀하게 예측하고 예방하는 데 활용할 가능성도 제시했다. 정상 대장 점막에서 나타나는 초기 분자적 변화를 추적해 향후 바이오마커로 개발한다면, 비만 환자 가운데 대장암 발생 위험이 높은 사람을 선별하는 데 활용할 수 있다는 것이다.

암 발생 이후에는 SPP1+ 대식세포를 비롯해 비만과 관련된 면역미세환경을 새로운 치료 표적으로 활용할 가능성도 있다. 비만 환자에서 나타나는 특유의 면역 환경을 겨냥한다면 기존 치료법과 다른 새로운 표적치료나 면역치료 전략을 개발할 수 있다는 설명이다.

결국 이번 연구는 비만과 대장암의 관계를 단순히 '비만하면 대장암 위험이 높아진다'는 통계적 연관성에서 한 단계 더 나아가, 암이 발생하기 전부터 암 발생 이후까지 이어지는 생물학적 과정을 제시했다는 데 의미가 있다.

김정호 교수는 "이번 연구는 비만이 단순한 대장암 위험 요인을 넘어 정상 대장 점막의 초기 분자 변화부터 암 발생 후 면역미세환경의 재편까지 암 발생과 진행 전반에 영향을 미친다는 사실을 공간적·분자적 수준에서 규명했다는 데 의의가 있다"고 말했다.

이어 "앞으로 이 연구 성과를 바탕으로 대장암 고위험군을 조기에 발견해 암 발생을 억제하는 예방 전략을 마련하고, 암 발생 이후에는 비만 특이적 면역미세환경을 치료 표적으로 활용해 대장암의 예측과 예방, 맞춤형 치료로 이어지는 정밀의학을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com