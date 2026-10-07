포스코, 철강 탈탄소 전환 시동…2028년 포항서 수소환원제철 30만톤 실증

포스코그룹이 포항을 중심으로 수소환원제철 사업을 본격화한다. 2028년까지 연산 30만톤 규모의 실증설비를 구축하고 청정수소를 활용한 철강 생산 기술을 검증, 이후 광양을 중심으로 서남권까지 사업을 확대한다. 7일 포스코그룹에 따르면 이날 대통령 주재로 열린 '한국형 녹색대전환(K-GX) 전략' 행사에서 이 같은 내용의 '철강 GX' 추진 계획을 발표했다.

포스코그룹은 철강 GX가 개별기업의 노력을 넘어 청정에너지·기술·시장·정책이 유기적으로 연결된 '산업 생태계' 차원에서 접근해야 한다고 강조했다. 이를 위해 한국형 수소환원제철 기술인 '하이렉스(HyREX)'를 중심으로 정부와 협력해 청정에너지 공급부터 저탄소 철강 활용까지 아우르는 생태계를 구축에 나선다. 특히 포스코그룹은 24시간 연속 운영되는 수소환원제철 공정의 특성을 고려할 때 안정적이고 경제적인 청정에너지의 적기 공급이 필수적이라고 밝혔다. 대규모 력과 청정수소가 뒷받침되어야 진정한 의미의 공정 전환과 철강GX 성공이 가능하다는 설명이다. 이를 위해 저탄소 철강의 가치가 시장에서 합당하게 인정받고 보상받을 수 있는 '그린 프리미엄 시장' 조성이 필요하다고도 강조했다. 저탄소 철강 표준화, 녹색구매 촉진법 등 정책적 지원이 병행될 때 비로소 완결형 탈탄소 산업 생태계를 구축이 가능하다는 것이다. 포스코그룹은 기술(Technology), 설비전환(Installation), 시장(Market), 에너지(Utility), 정책(Policy)을 아우르는 민관 협력 체계인 '팀업(TIMUP)'을 제안했다. 기업은 혁신기술 개발과 설비 전환을 담당하고, 정부는 청정에너지 공급 기반과 저탄소 시장 조성, 인프라 구축을 지원하는 방식으로 역할을 분담한다는 게 골자다.

포스코그룹은 철강 GX의 출발점으로 포항을 중심으로 한 동남권 클러스터를 제시했다. 2028년까지 연산 30만 톤 규모의 하이렉스 실증설비를 구축하고, 청정수소 공급망과 포항·울산 산업단지를 연결하는 철강 탈탄소 클러스터를 조성할 계획이다. 포스코그룹은 이를 바탕으로 동남권에서만 약 6조원의 경제효과와 1만4000명의 고용 창출, 연간 56만 톤 규모의 추가 탄소 감축 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

Advertisement

이주태 포스코홀딩스 사장은 "철은 지난 반세기 이상 산업의 쌀로서 대한민국 제조업과 함께 성장해 왔다"며 "정부의 K-GX 전략 아래 민관이 팀업을 이루어 저탄소 시장 창출과 경제적 청정에너지 공급을 바탕으로 탈탄소 산업 생태계를 만들어 가고, 지역과 함께 성장하며 국가 탄소중립과 제조업의 녹색전환에 맡은 역할을 다하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com