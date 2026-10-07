헤어진 동성 연인의 남친에게 '14분 성관계 음성' 전송한 여성 징역 2개월

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 헤어진 전 동성 연인의 남자친구에게 성관계 음성 파일을 보내고 협박성 글까지 남긴 여성이 징역형을 선고받았다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 가오슝에 사는 여성 A는 과거 연인 관계였던 여성 B가 남자친구와 새로운 연애를 시작한 데 불만을 품었다.

그러던 중 A는 지난해 4월 B가 과거 알려준 페이스북 계정과 비밀번호를 이용해 본인 동의 없이 B의 계정에 접속했다. 이후 두 사람이 과거 함께 녹음한 약 14분 36초 분량의 성관계 음성 파일을 B의 남자친구에게 보냈다.

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이어 B에게도 여러 차례 메시지를 보내며 협박했다. 내용은 '보호명령을 취소하라'는 것과 '나를 힘들게 하면 다음에는 살인미수'라는 취지의 위협성 문구 등이었다. B는 결국 두려움을 느껴 경찰에 신고했다.

경찰은 A가 B의 허락 없이 무단으로 페이스북 계정을 사용했다고 보았다.

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다만 성관계 음성 파일을 보낸 행위 자체에 대해서는 별도의 성적 이미지·영상 유포 혐의가 인정되지 않았다.

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조사 결과 구체적인 성행위 장면이 담긴 영상이 아니라 한쪽의 숨소리와 신음 소리 등이 녹음된 음성 파일이었고, B의 현재 남자친구 한 명에게만 전달된 점 등을 고려해 '공중에 유포'한 것으로 보기 어렵다고 경찰은 판단했다.

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가오슝지방법원은 A가 B의 계정과 비밀번호를 이용해 허락 없이 접속하고 전자기록을 무단으로 변경한 점을 인정했다.

다만 재판 과정에서 범행을 인정하고 반성한 점 등을 고려해 벌금형으로 대체할 수 있는 징역 2개월형을 선고했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com