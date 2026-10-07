강원랜드, 폐광시설 관광자원화…사북에 M650 박물관 공식 개관

◇M650 개장식 인사말을 하는 김도균 강원랜드 대표. 사진제공=강원랜드

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강원랜드가 사북에 M650 박물관을 7일 공식 개관했다. 과거 탄광 현장을 박물관과 체험시설로 만들어 관광객을 유치하고 지역 관광을 활성화한다는 구상이다.

7일 강원랜드에 따르면 M650 박물관은 대한민국 산업화의 역사와 광부의 삶을 담은 탄광유산 문화공간이다. 1963년부터 2004년까지 운영된 동원탄좌 사북광업소의 시설과 역사를 활용했다. 총 부지와 연면적 6만6755㎡ 규모로 조성된 M650 박물관은 탄광 현장을 그대로 살린 게 특징이다. 광부들이 사용했던 안전등 충전실과 세화장을을 비롯해 갱차 탑승 체험 등이 가능하다. 권양기실을 개조한 카페도 운영한다.

◇M650 박물관 내부 (광부 락커룸). 사진제공=강원랜드

강원랜드는 M650을 단순 전시 공간이 아닌 체험형 관광시설로 운영한다는 방침이다. 주말에는 무료 전시 해설을 제공하고 10월 17일부터 유료 교육 프로그램도 시작한다.

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강원랜드는 'M650'박물관 공식 개관을 기념해 10월 한 달 동안 박물관을 찾는 모든 관람객을 대상으로 무료 개관을 진행한다. 개관식과 연계해 7일부터 10일까지 나흘간 M650 박물관 및 사북 일원에서 '2026 탄광문화축제'도 펼쳐진다.

◇(강원랜드) M650 박물관 외부 모습. 사진제공=강원랜드

2026 탄광문화축제'는 석탄산업전환지역 5개 시·군(정선, 태백, 영월, 삼척, 보령)이 공동 참여해 탄광의 기억을 다채로운 프로그램으로 만나는 복합 문화 행사로, 매년 진행되던'제30회 석탄문화제'와 함께 열린다.

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석탄문화제 축제 기간에는 지역 홍보·체험 부스, 탄광문화를 주제로 한 무용극 ? 뮤지컬, 서커스 마술 등 거리예술공연, 별자리 토크쇼 ? 재즈 공연 등 이색 체험형 프로그램과 콘서트 등을 즐길 수 있다. 탄광문화축제 마지막 날인 10일 저녁에는 하이원 시그니처 불꽃쇼가 M650 박물관 일대에서 진행된다. 강원랜드는 폐광 이후 남은 산업유산을 관광 콘텐츠로 활용해 정선 지역의 관광 경쟁력을 높인다는 계획이다.

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김도균 강원랜드 대표는 "대한민국 산업화의 역사가 담긴 자리에 강원랜드가 M650 박물관을 개관하게 되어 벅찬 마음과 함께 깊은 사명감을 느낀다"며 "박물관 개관과 함께 시작되는 2026 탄광문화축제도 지역 주민과 관광객 모두 탄광의 가치를 새로운 방식으로 경험하고 즐기는 축제가 되길 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com