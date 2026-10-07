한림대동탄성심병원, '천사데이(1004-Day) 건강검진' 개최 호응

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)은 1일 병원 본관 1층 로비에서 '내 건강을 확인하는 특별한 하루'라는 주제로 '천사데이(1004-Day) 무료건강검진' 행사를 개최했다.

이번 행사는 한림대동탄성심병원 간호부가 주축이 되어 지역주민들이 자신의 건강상태를 확인하고 일상 속 건강관리의 중요성을 되새길 수 있도록 마련됐다. 이날 행사에는 총 213명의 지역주민이 참여해 다양한 건강검진과 건강교육을 받았다.

행사에서는 △혈압 및 혈당 측정 △MMSE(간이정신상태검사) 치매 선별 △체성분 측정 △골밀도 측정 등 기본적인 건강상태를 확인할 수 있는 검진과 건강상담이 진행됐다. 또한 △유방자가검진 교육 △심폐소생술 교육 등 일상생활에서 활용할 수 있는 건강교육 프로그램도 함께 운영됐다.

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행사에 참여한 한 지역주민은 "평소 내 건강상태를 꼼꼼하게 확인할 기회가 많지 않았는데 여러 검사를 한자리에서 받아볼 수 있어 좋았다"며 "검사 결과를 바탕으로 평소 건강관리에 더욱 신경 써야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

한림대동탄성심병원 오혜승 간호부장은 "천사데이는 지역주민들이 자신의 건강을 돌아보고 건강관리의 중요성을 생각해볼 수 있는 뜻깊은 시간"이라며 "앞으로도 지역주민들과 가까이에서 소통하며 건강한 지역사회를 만드는 데 기여할 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다. 한림대동탄성심병원은 2013년 개원 이후 매년 10월 4일(1004) '천사데이'를 기념해 지역주민을 대상으로 사회공헌활동을 지속하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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