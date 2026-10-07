일상 속 코막힘 증상 다양하게 담아…오트리빈, 환절기 맞아 신규 브랜드 캠페인 공개

◇오트리빈 신규 TV CF. 이미지 제공=헤일리온

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코막힘 증상이 늘어나는 환절기를 맞아 헤일리온의 코막힘 완화제 브랜드 오트리빈이 신규 브랜드 캠페인을 공개했다.

신규 브랜드 캠페인 '답답한 코막힘, 오트카지? 오트리빈!'은 소비자들이 코막힘 증상을 겪는 일상의 순간들을 상황별로 보여주면서 오트리빈을 통해 코막힘을 효과적으로 해소할 수 있다는 콘셉트로 제작됐다. 코막힘 증상으로 인해 업무 집중력이 떨어지는 직장인의 모습, 알레르기로 인한 코막힘으로 괴로워하는 상황, 코가 막혀 잠들기 어려운 아기의 모습 등을 통해 소비자들의 공감을 이끌어낸다.

이번에 공개된 영상들은 직장 생활이나 수면 중 발생하는 일상 속 코막힘을 다룬 메인 TV CF 외에도, 실내외 알레르기 유발 상황을 담아낸 알레르기편, 그리고 아기를 키우는 부모들이 공감할 수 있는 영유아 코막힘 상황을 담은 베이비편으로 구성됐다.

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코막힘 완화제인 오트리빈은 코에 직접 분사하는 스프레이 타입의 일반의약품으로 가까운 약국에서 구매 가능하다. 혈관에 직접 작용하기 때문에 빠르게 부어있는 콧속 혈관을 가라앉혀 코막힘을 해결한다. 성인을 위한 오트리빈S, 오트리빈멘톨0.1%, 소아용 제품인 오트리빈0.05%, 신생아부터 사용할 수 있는 오트리빈 베이비 내추럴까지 총 4종의 라인업을 보유하고 있다.

오트리빈 관계자는 "소비자들이 코막힘으로 답답함을 느끼는 순간 자연스럽게 오트리빈을 떠올리고 약국에서도 손쉽게 제품을 접할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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