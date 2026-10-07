'신세계 지식향연' 16일 스타트…청년 대상 '인문학축제'·'인문학 크리에이티브 공모전' 등 진행

◇'2026 신세계 지식향연' 프로그램인 '인문학축제'. 이미지 제공=신세계그룹

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신세계그룹의 '2026 신세계 지식향연'이 오는 16일 막을 올린다.

2014년 시작해 올해로 열세번째를 맞는 지식향연은 강연, 해외 탐방, 서적 출판 등 다양한 활동을 통해 대표적인 인문학 사회공헌 활동으로 자리잡았으며, 지금까지 약 300명의 청년들에게 해외 11개국 그랜드투어 기회를 제공했다.

올해는 10월 16일과 17일 이틀간 서울 신세계남산 트리니티홀에서 열리는 '인문학축제'를 시작으로 대학생 선발을 위한 '인문학 크리에이티브 공모전'을 진행한다. 선발된 대학생들은 내년 1월 프랑스로 '그랜드투어'를 떠나게 된다.

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이번 지식향연은 기술혁신의 시대에 인간만이 갖출 수 있는 인문학적 소양을 갖춘 청년인재 양성이라는 목표 하에 19세기 후반 예술의 혁신을 이끌었던 '인상주의'를 주제로 열린다. 모네 서거 100주기를 맞아 전통적인 미술의 규범에서 벗어나 빛과 색, 일상의 순간을 새로운 시선으로 담아낸 인상주의의 혁신을 탐구한다. 이를 통해 급변하는 시대에 필요한 새로운 질문과 무한한 가능성을 발견할 수 있는 청년 인재를 양성한다는 취지다.

인문학 축제에서는 전국 대학생 약 800명을 초청하여, 인상주의가 가져온 미술사적 변화를 살펴보고 시대를 바라보는 통찰력과 감수성을 일깨우는 인문학강연과 공연을 함께 선보일 예정이다.

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그랜드투어 참가자 선발을 위한 '인문학 크리에이티브 공모전'은 10월 7일부터 11월 1일까지 진행된다. 영상, 프레젠테이션, 에세이 등 자유 형식으로 본인의 인문학적 소양을 표현하는 방식이다. 상상력과 창의성을 중점적으로 평가하며, 이후 면접을 거쳐 최종 대상자를 가린다. 선발된 대학생 30명은 2027년 1월 25일부터 2월 3일까지 8박 10일간 파리, 루앙, 르아브르, 지베르니 등의 역사적 현장을 방문해 인상주의의 태동과 예술의 발자취를 직접 살펴볼 예정이다.

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신세계그룹의 '지식향연'은 현재 대학에 재학 중인 학생이라면 누구나 지원할 수 있다. 그랜드투어 참가자 30명에게는 100만 원의 장학금도 수여된다.

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신세계그룹 관계자는 "지식향연을 통해 청년들이 세상을 바라보는 시야를 넓히고, 새로운 질문과 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com