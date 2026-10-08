"페라리·명품 시계 대신 초콜릿 가방"…스위스 부자들의 조용한 부 과시

사진출처=러브머니닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 부자들은 어떻게 자신의 재력을 과시할까. 값비싼 페라리나 명품 시계를 떠올리기 쉽지만, 스위스에서는 초콜릿 3㎏이 담긴 파란색 가방이 부의 상징으로 통한다. 이는 스위스의 고급 초콜릿 업체 '린트(Lindt)'의 주주총회에 참석한 주주들이 받는 특별한 선물이다.

미국 경제매체 비즈니스 인사이더에 따르면 최근 스위스 부유층 투자자들 사이에서 린트의 초콜릿 가방이 독특한 부의 상징으로 여겨지고 있다. 이 가방을 받으려면 단순히 초콜릿을 좋아하는 것만으로는 부족하다. 1억원이 넘는 린트의 의결권 있는 기명주식을 보유해야 하기 때문이다.

린트는 매년 4월 스위스 취리히에서 열리는 정기 주주총회에 참석한 의결권 있는 기명주주들에게 '쇼콜라데코퍼(Schokoladekoffer)'라고 불리는 초콜릿 가방을 선물한다. 가방 안에는 린트의 다양한 초콜릿 제품 약 3㎏이 들어 있다.

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문제는 주식 가격이다. 린트의 의결권 있는 기명주식 한 주 가격은 약 7만 8000스위스프랑(약 1억 3000만원)이다. 해당 주식은 최근 1년 사이 한때 13만 2000스위스프랑(약 2억 1000만원)까지 치솟은 바 있다.

물론 초콜릿 선물만 받기 위해 이처럼 비싼 주식을 사는 것은 경제적으로 합리적인 선택이라고 보기 어렵다.

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스위스 자산운용사 아르비(Arvy)의 공동 창업자이자 최고투자책임자인 티에리 보르제아는 "스위스식 부의 과시 방식은 다른 나라와 다르다"고 설명했다. 그에 따르면 스위스식 부의 과시 방식은 고급 스포츠카인 페라리를 사거나 눈에 띄는 명품 시계를 착용하는 대신, 180년 역사를 지닌 자국 초콜릿 회사의 기명주식 한 주를 보유하고 주주총회에 참석한 뒤 파란색 가방을 들고 취리히 거리를 걷는 것이다. 겉으로는 소박해 보이지만, 그 가방을 소유하는 자격 자체가 상당한 재력을 보여준다는 의미다.

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이 전통이 갈수록 특별한 상징으로 자리 잡은 배경에는 린트 주가의 장기적인 상승도 있다. 주가는 1995년 4월 약 3600스위스프랑(약 580만원)에서 지난해 10월 최고점인 13만 2000스위스프랑(약 2억 1000만원)까지 올랐다. 약 30년 동안 36배 이상 상승한 셈이다.

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린트 측은 주주들에게 초콜릿을 제공하는 이유에 대해 주주총회에 참석해 준 데 대한 감사의 표시라고 설명했다. 선물 상자에는 엑설런스(Excellence) 초콜릿 바와 린도르(Lindor) 트러플 등 다양한 제품이 담기지만, 구체적인 구성은 미리 공개하지 않는다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com