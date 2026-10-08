"ADHD 환자, 노년기 치매 위험 3배↑"…경도인지장애는 4배

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)가 있는 성인은 그렇지 않은 사람보다 노년기에 치매 발생 위험이 3배가량 높다는 연구 결과가 나왔다.

치매로 이어질 수 있는 경도인지장애 위험은 4배에 육박한 것으로 나타났다.

미국 피츠버그대 의대 연구팀은 50세 이상 성인 18만 7341명의 건강기록과 유전정보를 분석해 이 같은 결과를 얻었다. 연구 결과는 국제학술지 'JAMA 정신의학(Psychiatry)'에 최근 게재됐다.

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연구 대상자 가운데 ADHD 진단을 받은 사람은 3026명이었다. 평균 10.3년의 추적 기간 동안 ADHD가 있는 사람 가운데 203명(6.7%)이 경도인지장애 또는 치매 진단을 받았다. ADHD가 없는 사람에서는 6259명(3.4%)이 인지장애를 겪었다.

단순 발생률만 비교하면 ADHD 환자의 인지장애 발생 비율이 약 2배 높았지만, 연구팀이 연령과 성별, 인종·민족, 유전적 요인 등을 고려해 분석한 결과 ADHD가 있는 사람의 경도인지장애 또는 치매 발생 위험은 ADHD가 없는 사람보다 4.6배 높은 것으로 나타났다.

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신체질환을 추가로 보정했을 때도 위험도는 4.04배였으며, 정신건강 관련 질환까지 고려한 분석에서도 3.19배로 나타났다.

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또한 치매만을 따로 분석했을 때에는 ADHD 진단군의 위험은 3.07배 높았다. 경도인지장애만 분석한 경우에도 위험이 3.83배 높은 것으로 나타났다.

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경도인지장애는 기억력이나 사고력 등 인지기능에 문제가 있지만 일상생활을 수행하는 능력이 심각하게 떨어질 정도는 아닌 상태를 말한다. 일부는 이후 치매로 진행하지만 모든 경도인지장애가 치매로 이어지는 것은 아니다.

연구팀은 ADHD와 인지장애 사이의 연관성을 설명할 수 있는 몇 가지 가능성을 제시했다.

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우선 ADHD가 장기간 지속되면서 뇌의 '인지 예비력(cognitive reserve)'에 영향을 미칠 수 있다는 가설이다. 인지 예비력은 뇌가 노화나 손상에도 불구하고 기억과 사고 같은 기능을 유지하거나 다른 방식으로 과제를 수행할 수 있는 능력을 의미한다.

ADHD가 기억력과 집중력에 영향을 미치면서 장기간 인지적 부담이 축적될 경우 노화 과정에서 인지기능 저하에 대응하는 능력이 떨어질 수 있다는 것이다.

생활습관과 건강 상태가 영향을 미쳤을 가능성도 제기됐다. 연구팀은 ADHD와 함께 나타날 수 있는 만성 스트레스, 수면 문제, 신체활동 부족, 좋지 않은 식습관, 심혈관질환 위험, 물질 사용 등이 장기간 누적되면서 인지기능 저하 위험을 높였을 가능성이 있다고 설명했다.

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다만 이번 연구만으로 ADHD가 직접 치매를 일으킨다고 단정할 수는 없다. 연구가 이미 존재하는 건강기록과 유전정보를 분석한 관찰연구이기 때문이다.

연구진은 ADHD와 인지장애 사이에 실제 인과관계가 존재하는지, ADHD 치료가 향후 치매 위험에 영향을 미치는지는 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com