"기본 예절이 없네"…톱 여배우 앉은채 영부인과 악수인사 논란

프랑스 대통령 영부인 브리지트 마크롱 여사와 인사를 나누는 할리우드 배우 젠데이아. 사진출처=틱톡

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[스포츠조선 장종호 기자] "인사할 때 일어나야지."

영화 '스파이더맨'·'오디세이'로 흥행을 달리고 있는 할리우드 배우 젠데이아(30)가 에티켓 논란에 빠졌다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 최근 프랑스 파리 패션위크 기간 루브르 박물관에서 열린 패션쇼에 참석한 젠데이아 콜먼은 VIP들이 자리한 앞줄에 앉아있었다.

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이때 프랑스 대통령 영부인 브리지트 마크롱 여사가 다가와 인사를 전하자 젠데이아는 앉은 채 고개만 들고 미소를 지으며 "만나서 반갑습니다"라며 악수를 건넸다.

이 장면이 소셜미디어를 통해 확산되면서 젠데이아가 프랑스 영부인을 맞이하는 예절이 적절했는지를 놓고 갑론을박이 벌어졌다.

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한 네티즌은 댓글을 통해 "프랑스 영부인이 인사하러 왔다면 일어나야 한다"고 지적했다. 또 다른 이용자는 "누구를 만나든 인사할 때 일어나는 것이 기본적인 예의"라며 젠데이아의 행동을 비판했다.

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"앉은 채로 악수하는 것은 무례하다", "상대방이 나이가 많거나 사회적으로 높은 지위에 있다면 자리에서 일어나 인사하는 것이 관례"라는 의견도 나왔다.

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일부 이용자는 젠데이아가 브리지트 마크롱 여사뿐 아니라 그에 앞서 인사를 건넨 루이비통 모기업 LVMH의 베르나르 아르노 회장에게도 자리에서 일어나지 않았다는 점을 지적했다.

반면 젠데이아를 옹호하는 의견도 적지 않았다.

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일부 네티즌들은 "왜 반드시 일어나야 하느냐", "젠데이아가 프랑스 외교관이나 프랑스 국민이 아닌 만큼 프랑스 영부인을 만났다는 이유만으로 특별한 예절을 요구할 필요가 없다", "누군가 갑자기 다가오면 상대방이 누구인지 즉시 알아차리지 못할 수도 있다" 등의 반론도 제기했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com