뇌졸중 재발 위험 높이는 대기오염물질 정체는 '아황산가스'

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 구로병원 신경과 이건주 교수·순천향대학교 의료IT공학과 황정은 교수·분당서울대학교병원 신경과 김성은·배희준 교수 공동 연구팀이 급성 허혈성 뇌졸중 환자의 퇴원 후 아황산가스(SO2) 노출과 뇌졸중 재발 위험 간의 연관성을 규명했다.

대기오염은 뇌졸중을 비롯한 심뇌혈관질환의 주요 환경적 위험요인으로 알려져 있다. 미세먼지와 이산화질소, 아황산가스 등 대기오염물질과 뇌졸중 발생의 연관성은 꾸준히 보고돼 왔지만, 뇌졸중 환자의 퇴원 후 대기오염 노출이 재발에 미치는 영향은 충분히 밝혀지지 않았다. 특히 뇌졸중은 재발할 경우 장애와 사망 위험이 커질 수 있어 재발에 영향을 미치는 환경적 위험요인을 규명할 필요성이 제기돼 왔다.

이에 연구팀은 2014년 3월부터 2021년 4월까지 국내 뇌졸중 전향적 다기관 코호트인 CRCS-K-NIH에 등록된 급성 허혈성 뇌졸중(뇌혈관이 갑자기 막혀 발생하는 뇌졸중) 환자 2만 7340명을 분석했다. 전국 대기측정소 자료를 바탕으로 환자 거주지역의 퇴원 후 3개월간 ▲미세먼지(PM10) ▲초미세먼지(PM2.5) ▲이산화질소(NO2) ▲아황산가스(SO2) ▲일산화탄소(CO) ▲오존(O3) 등 6개 대기오염물질의 평균 농도를 추정하고, 이후 1년간 뇌졸중 재발 여부를 추적 관찰했다.

Advertisement

분석 결과, 6개 대기오염물질 가운데 아황산가스만 뇌졸중 재발과 통계적으로 유의한 연관성을 보였다. 아황산가스 농도가 높아질수록 재발 위험이 증가하는 양상이 나타난 반면, 나머지 5개 대기오염물질에서는 유의한 연관성이 확인되지 않았다. 이러한 결과는 그동안 밝혀지지 않았던 퇴원 후 아황산가스 노출과 뇌졸중 재발 간의 연관성을 처음으로 확인했다는 점에서 의미가 있다.

노출 기간에 따른 분석에서도 아황산가스에 지속적으로 노출될수록 재발과의 연관성이 뚜렷해지는 양상이 나타났다. 퇴원 후 1개월간 평균 농도에서는 통계적으로 유의한 연관성이 나타나지 않았으나, 2개월에서는 연관성이 강해졌고 3개월에서는 통계적으로 유의한 수준에 도달했다. 이는 단기간보다 지속적인 아황산가스 노출이 뇌졸중 재발과 관련될 가능성을 보여준다.

Advertisement

지역별 분석에서는 인천·울산·부산 등 주요 항만 지역의 아황산가스 농도가 상대적으로 높게 나타났다. 그러나 세 도시 거주자를 모두 제외한 추가 분석에서도 뇌졸중 재발과의 연관성이 유지돼, 특정 항만 지역에 국한된 결과는 아닌 것으로 나타났다.

Advertisement

이건주 교수는 "뇌졸중 이차예방은 주로 혈압·혈당·지질 관리와 약물치료에 초점을 맞춰 왔다"며 "이번 연구는 환자가 퇴원 후 생활하는 지역의 대기환경도 재발 위험을 살펴볼 때 고려할 필요가 있음을 보여준다"고 말했다. 이어 "관찰연구인 만큼 아황산가스가 재발의 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없고, 특정 농도를 진료 기준으로 제시할 단계도 아니다"라며 "환자들은 기존의 이차예방 치료를 충실히 유지하면서 대기질 정보를 참고할 수 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업(RS-2023-00238058)의 지원을 받아 수행됐으며, 'Post-Discharge Ambient Sulfur Dioxide Exposure and Stroke Recurrence After Acute Ischemic Stroke(급성 허혈성 뇌졸중 환자의 퇴원 후 아황산가스 노출과 뇌졸중 재발)'라는 제목으로 대한뇌졸중학회가 발행하는 국제학술지 'Journal of Stroke'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Advertisement