지하철 쓰러진 승객 생명 구한 '천사'…"누군가의 가족, 꼭 살리고 싶었다"

[스포츠조선 장종호 기자] 지친 하루의 끝, 붐비는 퇴근길 전철 안에서 한 승객이 의식을 잃고 쓰러졌다. 이때 망설임 없이 만원 인파를 헤치고 다가가 따뜻한 손길로 멈춰가던 생명의 숨과 맥박을 다시 뛰게 만든 이가 있었다. 바로 가톨릭대학교 서울성모병원 외래계간호팀 서혜원 간호사였다.

가톨릭대학교 서울성모병원에 따르면 외래계간호팀 서혜원 간호사는 지난 10월 1일 오후 6시쯤 서울 지하철 7호선 열차 안에서 의식을 잃고 쓰러진 60대 남성 승객에게 심폐소생술(CPR)을 시행해 의식을 회복시킨 뒤 119 구급대원들에게 안전하게 인계했다.

서 간호사는 당시 직장 근처인 고속터미널역에서 7호선에 탑승해 퇴근하던 중이었다. 군자역 근처에 이르렀을 때, 같은 칸에 있던 승객 한 명이 힘없이 의식을 잃고 쓰러지는 모습과 다른 승객들이 응급처치를 시작하려는 것을 목격했다. 인파를 헤치고 다가간 서 간호사는 쓰러진 승객이 의식이 없을 뿐만 아니라 전신 발작 증상을 보이는 위험한 상태임을 확인했다.

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기존 병력을 알 수 없는 급박한 상황이었지만, 서 간호사는 먼저 주변 승객에게 119 신고를 요청한 뒤 침착하게 환자의 상태를 살폈다. 이어 다른 승객들이 진행하던 처치를 멈추게 하고 환자의 고개를 옆으로 돌려 기도를 확보했다. 발작은 점차 잦아들었으나 환자의 맥박이 약해지며 숨을 헐떡이듯 불규칙하게 쉬는 심정지 호흡이 나타나자, 서 간호사는 즉시 심폐소생술을 시작했다.

열차가 다음 정거장인 중곡역에 도착하자 환자는 다른 승객들의 도움으로 승강장으로 옮겨졌으며, 서 간호사는 119 구급대원이 도착할 때까지 현장을 지키며 응급처치를 이어갔다. 지속적인 조치 덕분에 환자는 구급대원들이 도착할 무렵 의식을 되찾았고, 곧바로 인근 의료기관으로 이송되었다.

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서울성모병원 입사 15년 차인 서 간호사는 혈액내과 병동에서 오랜 기간 중증도가 높은 환자들을 돌봐왔으며, 외래간호팀으로 이동한 후에도 병원 내에서 발생한 응급 환자를 심폐소생술로 구한 이력이 있다.

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서 간호사는 "쓰러진 분도 누군가의 이웃이자 가족일 텐데, 꼭 살리고 싶다는 생각뿐이었다"며 당시를 회상했다. 이어 "병원에서 매년 실시하는 심폐소생술 교육 덕분에 위급한 순간에도 당황하지 않고 대처할 수 있었다"고 전했다.

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함께 힘을 모았던 승객들과 역무원의 역할도 컸다. 현장의 모두가 합심한 덕분이라며 공을 돌린 서 간호사는 시민들에게 꼭 필요한 당부도 잊지 않았다. "가장 중요한 것은 119 신고인데, 현장에서는 경황이 없어 놓치는 경우가 많다. 특정 사람을 지목해 신고를 부탁하는 것이 좋다"고 당부했다. 또한 "발작 환자를 돌볼 때는 입에 손을 넣으면 손가락을 다칠 수 있으므로, 고개를 옆으로 돌려 기도가 막히지 않게 해주는 것이 우선"이라고 강조했다.

서 간호사는 이튿날에도 평소처럼 출근해 담담히 근무를 이어갔다. 그러나 현장에 있었던 서울교통공사 직원이 서 간호사의 조용한 선행을 병원에 제보하면서 이 미담이 알려지게 됐다. 해당 직원은 "급박한 상황에서도 침착하게 환자를 살피며 필요한 조치를 이어가는 의료인으로서의 전문적인 모습이 정말 멋졌다"며 "응급 상황에서 용기를 내는 분들이 더 늘어나길 바라는 마음으로 제보했다"고 전했다.

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서울성모병원 이지열 병원장은 "위급한 순간에 망설임 없이 나선 서혜원 간호사의 대처는 평소 전문성과 사명감이 몸에 밴 결과"라며 "앞으로도 구성원들이 어디서든 생명을 지키는 일에 자신 있게 나설 수 있도록 지속적인 교육과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com