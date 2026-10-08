"열차 좌석에 앉으면 HPV 감염?"…승객들 일회용 커버 사용, 전문가 의견은?

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 중국 온라인에 고속열차 좌석을 흰색 일회용 커버로 덮은 사진이 올라와 눈길을 모았다.

좌석을 통해 인유두종바이러스(HPV)에 감염될 수 있다는 주장이 온라인에서 확산되면서 불안한 승객들이 커버를 씌운 것이다.

CCTV뉴스 등 중국 매체들에 따르면 '고속철도에서 일회용 좌석 커버를 사용해야 하는가'를 둘러싼 논쟁이 온라인에서 확산됐다. 특히 고속철도 좌석이 HPV 감염의 주요 원인 가운데 하나라는 내용이 담긴 이미지가 인터넷에 퍼지면서 우려가 커졌다.

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사실일까. 결론부터 말하면 과도한 걱정이라는 게 전문가들의 의견이다.

베이징 유안병원의 감염전문의 리둥쩡 은 해당 정보가 신뢰하기 어렵다며 과도하게 걱정할 필요가 없다고 밝혔다.

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그는 고속철도 좌석이나 작은 테이블 등에 세균이나 일부 곰팡이가 남아 있을 가능성은 있지만, HPV는 환경에 노출된 상태에서 특히 건조한 표면에서는 감염력을 유지하기 어렵다고 설명했다. 따라서 일반적인 공공 좌석이나 직물 표면을 통해 HPV에 감염될 가능성은 매우 낮다는 것이다. 다른 전문가들도 HPV가 주로 성접촉과 감염자와의 밀접한 피부 접촉을 통해 전파된다고 설명했다.

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실제로 세계보건기구(WHO)는 HPV를 흔한 성매개 감염으로 분류하고 있으며, 감염자의 피부나 점막과 직접 접촉하면서 전파된다고 설명한다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 역시 HPV가 질성교·항문성교·구강성교를 비롯한 친밀한 피부 대 피부 접촉을 통해 주로 전파된다고 안내하고 있다.

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따라서 고속철도 좌석에 잠시 앉았다는 이유만으로 HPV 감염을 걱정할 필요는 크지 않다는 게 전문가들의 설명이다.

다만 피부에 상처가 있는 경우에는 이야기가 달라질 수 있다. 상처가 난 부위는 외부 병원체에 노출될 가능성이 높아질 수 있기 때문에 일회용 밴드나 멸균 거즈 등으로 상처를 보호하는 것이 좋다. 피부가 민감하거나 손상된 사람이라면 장시간 좌석과 피부가 직접 닿는 상황을 피하기 위해 긴 바지나 긴 치마 등을 착용하는 것도 방법이다.

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한편 HPV는 암을 일으킬 가능성에 따라 고위험형과 저위험형으로 나뉜다. 일부 고위험형은 자궁경부암뿐 아니라 항문암, 음경암, 외음부암, 질암 및 구인두암 등과 관련이 있다. 반면 저위험형 HPV는 생식기 사마귀 등을 일으킬 수 있지만 일반적으로 암을 유발하는 유형과는 구분된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com