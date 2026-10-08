"정말 죄송합니다"…마라톤 대회서 자전거 탄 中 인플루언서 조작 '들통'

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 마라톤을 완주한 뒤 개인 최고기록을 세웠다고 자랑한 중국 여성 인플루언서가 경기 도중 자전거를 타고 이동한 사실이 드러나 논란이 일고 있다. 결국 해당 인플루언서는 부정행위를 인정하고 사과했으며 스포츠 브랜드와의 후원 계약도 종료됐다.

더 선 등 외신들에 따르면 중국 여성 피트니스 인플루언서 쑨위안위안은 지난달 27일(이하 현지시각) 독일에서 열린 베를린마라톤에 참가했다.

중국 소셜미디어에서 'Abeeeer'라는 이름으로 활동하는 쑨위안위안은 52만명 이상의 팔로워를 보유한 것으로 알려졌다.

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그녀는 베를린마라톤에서 4시간 53분 46초의 기록으로 완주한 뒤 이를 자신의 개인 최고기록이라고 자랑했다. 완주 메달을 들고 찍은 사진과 경기 결과를 소셜미디어에 올리며 성과를 알리기도 했다.

그러나 이후 경기 도중 쑨위안위안이 자전거를 타고 이동하는 모습이 담긴 사진이 공개되면서 상황이 달라졌다.

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공개된 사진에는 쑨위안위안이 다른 사람이 운전하는 자전거 뒤쪽에 올라탄 채 이동하는 모습이 담겼다. 사진이 촬영된 곳은 결승선을 약 4㎞ 앞둔 38㎞ 부근으로 알려졌다.

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특히 막바지 구간에서 주행 기록이 앞선 구간보다 오히려 빨라진 점도 의혹을 키웠다. 베를린마라톤 기록을 분석한 자료에 따르면 쑨위안위안은 30~35㎞ 구간을 36분대에 달렸지만 35~40㎞ 구간에서는 30분 49초로 단축됐다.

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논란이 확산하자 쑨위안위안은 지난 3일 소셜미디어를 통해 자신의 행동을 인정하고 사과했다.

그녀는 경기 당시 몸 상태가 좋지 않아 자전거에 올라탔다면서도 이를 숨긴 채 자신의 기록을 성과처럼 알린 것은 잘못이었다고 밝혔다.

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그러면서 "이는 매우 부정직한 행동이었다"며 "깊이 죄책감을 느끼고 있다"고 사과했다.

결국 베를린마라톤 조직위원회는 쑨위안위안의 기록을 공식 결과에서 제외했다. 그녀가 참가 당시 후원을 받았던 스포츠 브랜드 역시 사실을 확인한 뒤 후원 관계를 종료했다.

쑨위안위안은 자신의 행동을 인정하며 사과했지만, 결국 자신이 자랑했던 개인 최고기록은 물론 후원 계약까지 잃게 됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com