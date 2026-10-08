폭발적 선행에 지구력까지…이차현, 경륜 특선급 복귀 노린다

이차현(27기, A1, 서울 개인)이 특선급 복귀를 노리고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜 입문 4년 차 이차현(27기, A1, 서울 개인)이 한층 향상된 지구력과 경주 운영 능력을 앞세워 특선급 복귀를 노리고 있다. 빠른 순발력을 활용한 선행과 젖히기에 강점을 보였던 이차현은 최근 긴 거리를 버텨내는 능력까지 끌어올리며 우수급 상위권으로 도약했다.

이차현은 올해 1~3위 입상 가운데 선행 비율이 68%에 달한다. 초반부터 적극적으로 경주를 주도하면서도 결승선까지 속도를 유지하는 능력이 향상됐다는 평가다. 데뷔 초 271위였던 총평균 순위도 올해 84위까지 상승했다. 최근 3회차 평균 순위는 60위로, 우수급 선수 가운데 총평균 순위 9위에 올라 있다.

이 같은 변화의 배경에는 훈련 방식의 전환이 있다. 과천 출신인 이차현은 양양고와 한국체육대학교에서 단거리 사이클 선수로 기량을 쌓았다. 경륜 입문 이후에는 김포팀에서 정상급 선수들과 함께 훈련했지만, 최근 김태범(25기, S1, 서울 개인)과 함께 팀을 떠나 개인 훈련을 선택했다.

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특히 선배 김태범에게 선행 승부에 필요한 노하우를 배우며 지구력과 근력 강화에 집중하고 있다. 기존의 폭발적인 가속력을 유지하면서 한 바퀴를 안정적으로 끌고 갈 수 있는 체력을 확보하는 것이 핵심이다.

광명스피돔에서 우수급 선수들이 경주를 펼치고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

경주 운영에도 변화가 나타났다. 과거에는 스피드와 힘을 앞세워 승부를 걸었다면 최근에는 상대 선수의 움직임과 경주 흐름을 살피며 승부 시점을 조절하는 능력이 좋아졌다는 평가다.

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이 같은 상승세가 이어진다면 내년 상반기 등급 조정에서 특선급 복귀도 기대할 수 있다. 다만 이차현은 단순한 승급보다 특선급에서도 경쟁할 수 있는 기량을 갖추는 데 초점을 맞추고 있다.

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이차현은 "서두르지 않고 차근차근 다져가면서 기량을 끌어올릴 계획"이라며 "경륜 선수에게 필요한 몸을 제대로 만들어간다면 1~2년 안에 분명 좋은 결과가 있을 것"이라고 말했다.

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새로운 팀 창단도 목표로 삼고 있다. 그는 김태범과 김홍일, 김주한 등 현재 함께 훈련하는 선수들과 향후 합류할 31기 신인들이 힘을 모아 신생팀을 만들고 싶다는 뜻을 밝혔다.

최강경륜 설경석 편집장은 "최근 이차현의 경주 운영은 지난해와 비교해 확실한 차이를 보인다"며 "지구력과 스피드가 함께 향상되고 있다는 점에서 2027년에는 다크호스로서 한층 두드러진 활약을 기대해 볼 만하다"고 평가했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com