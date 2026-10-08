네스프레소, 제31회 부산국제영화제서 커피와 영화의 특별한 만남…공식 스폰서로 다채로운 브랜드 경험 선봬

'네스프레소 마티니 데이 & 나잇' 비롯 영화제를 위해 마련한 특별 커피 칵테일 메뉴 공개 영화제 기간 메인 로비 팝업 운영 등으로 영화인부터 관객까지 브랜드 경험 확대

제31회 부산국제영화제 개막식 대기실 리셉션 현장 (사진제공=네스프레소)

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네스프레소(Nespresso)가 제31회 부산국제영화제 공식 스폰서로 함께하며 영화제 현장에 프리미엄 커피 문화를 더했다. 지난 6일 개최된 개막식 대기실 리셉션에서는 국내외 영화인들을 대상으로 네스프레소만의 특별한 커피 경험을 선보였다.

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개막식 당일 대기실 리셉션에는 국내외 배우와 감독, 영화 관계자들이 참석해 영화제의 시작을 함께했다. 네스프레소는 이들이 프리미엄 커피 바에서 새로운 작품과 관객을 만나기 전 잠시 휴식을 취할 수 있게 했다. 커피와 함께 참석자들이 자연스럽게 소통하고 네트워킹할 수 있는 공간도 함께 구성했다.

대기실 리셉션 현장을 위해 네스프레소는 영화제의 특별한 순간에 색다른 즐거움을 더하는 커피 칵테일 3종을 선보였다.

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부드러운 멜로지오 커피와 두유로 만든 라테에 레몬을 더해 필터링한, 산뜻하고 투명한 라테 '네스프레소 클리어 라테(Nespresso Clear Latte)', 그리고 멜로지오 커피와 스파클링 와인의 조화에 산뜻한 시트러스를 더한 커피 칵테일 '네스프레소 멜로 스프리츠(Nespresso Melozio Spritz)'도 마련해 부산국제영화제라는 특별한 자리에 걸맞은 이색적인 커피 메뉴를 선보였다.

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이와 함께, '네스프레소 마티니 데이 & 나잇(Nespresso Martini Day & Night)'은 네스프레소 커피를 활용한 마티니로 카페인, 디카페인 버전으로 선보였다. 마티니 잔에 담아낸 감각적인 비주얼과 볼드한 커피 풍미가 조화를 이루며, 영화제의 특별한 순간에 세련된 커피 경험을 더했다.

네스프레소 개막실 대기실 리셉션 현장 (사진제공=네스프레소)

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네스프레소가 전하는 커피 경험은 개막식 대기실 리셉션 이후에도 즐길 수 있다. 영화제 기간 중 영화의전당 두레광장에 커피 라운지를 마련해 영화제를 찾은 관객들과의 접점을 넓히고, 영화를 기다리고 즐기며 이야기를 나누는 다양한 순간에 네스프레소 커피를 느낄 수 있도록 할 예정이다.

또한 영화제 곳곳에서 네스프레소의 커피 경험을 이어가기 위해 게스트라운지와 B2B 카페테리아 등을 운영할 계획이다.

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특히 이번 부산국제영화제에 공식스폰서로 참여해 영화제라는 문화적 공간에서 네스프레소만의 커피 문화를 보다 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 했다는 점에서 의미를 더했다. 커피를 매개로 영화인과 관객이 함께 머물고 소통하는 접점을 마련하며, 일상 속 커피를 넘어 문화와 라이프스타일을 아우르는 브랜드 경험을 확대해 나갈 예정이다.