산악구조대를 '설산의 유령'으로…블랙야크, 26FW 캠페인 인비저블 화이트 공개

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블랙야크가 산악구조대원을 '설산의 유령'으로 표현한 26FW 브랜드 캠페인 'INVISIBLE WHITE(인비저블 화이트)'를 8일 공개했다. 위기나 위험에 처한 순간 눈보라 속에서 조난자를 구조하는 등 극한 환경에서 활동하는 산악구조대원의 이야기를 통해 아웃도어 기술력과 자연을 대하는 브랜드 철학을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

캠페인의 주인공은 오스트리아에서 실제 산악구조대원으로 활동하는 블랙야크 앰버서더 한나 콰템버(Hannah Quatember)다. 캠페인 영상은 광활한 설산을 가르는 한나의 모습으로 시작해 조난자를 찾아 나서는 과정과 헬기를 이용한 구조 장면 등을 담았다. 시야가 온통 하얗게 변하는 '화이트아웃' 상황에서 한나가 눈을 헤치고 나오는 장면도 포함됐다. 극한의 자연환경에서도 구조를 위해 움직이는 산악구조대원의 사명감을 표현했다는 게 블랙야크의 설명이다.

블랙야크는 산악구조대원들이 위험에 처한 사람을 위해 묵묵히 임무를 수행하는 모습을 통해 'UNSUNG HERO(숨은 영웅)'의 의미도 강조했다. 강풍과 폭설, 급격한 기온 변화 등 극한 환경에서 구조대원의 안전한 활동을 뒷받침하는 아웃도어 장비의 중요성도 전달했다.

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블랙야크 관계자는 "숨은 영웅의 의미와 자연을 존중하는 태도를 이야기하는 동시에 산악인들의 안전한 활동을 돕는 고기능성 제품을 꾸준히 개발해온 블랙야크의 아웃도어 헤리티지를 보여주고자 했다"며 "자연과 가장 가까운 곳에서 살아가는 사람들의 진정성 있는 스토리를 바탕으로 브랜드 철학을 전해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 블랙야크는 한나가 예측하기 어려운 기상 환경에서도 구조 활동을 수행할 수 있도록 고기능성 제품을 지원하고 있다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com