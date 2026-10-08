교사 가슴에 총 쏜 6살, 경찰에 "나랑 한판 붙자" 욕설…충격 영상 공개

총격 사건 이후 A소년(왼쪽에서 두 번째)이 경찰관에게 욕설을 하는 영상. 사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 초등학교에서 6살 소년이 총으로 교사를 쏘고, 출동한 경찰에게 욕설을 하는 장면이 뒤늦게 공개돼 충격을 주고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 2023년 1월 6일(현지시각) 오후 버지니아주 뉴포트뉴스의 한 초등학교에 다니던 당시 1학년 A는 교실에서 자신의 교사 B에게 총을 쐈다.

A는 재킷 주머니에서 총을 꺼내 약 3ｍ 거리에서 B교사를 향해 한 발을 발사했다. 총알은 교사의 손을 관통한 뒤 가슴에 박혔다.

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총격을 당한 교사는 중상을 입었지만 여러 차례 수술을 받고 극적으로 회복했다. 당시 교실에는 16명의 학생이 있었던 것으로 알려졌다.

최근 공개된 경찰 보디캠 영상에는 총격 직후 현장에 출동한 경찰관들과 소년의 모습이 담겼다.

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최근 열린 재판에서 공개된 영상을 보면 소년은 자신을 붙잡고 있던 다른 교사 C에게 욕설을 하는가 하면, 출동한 경찰관들에게도 "한 번 해보겠다는 거야?"라며 공격적인 태도를 보였다.

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C교사는 당시 총성이 들리자 교실로 달려갔고 현장에서 총상을 입고 쓰러진 B교사를 발견했다. C교사는 즉시 A를 붙잡아 움직이지 못하도록 감싸안았다.

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경찰이 도착했을 당시 바닥에는 9㎜ 권총이 놓여 있었다.

경찰관들이 소년의 나이를 묻자 A는 "6살"이라고 답했다. C교사는 A가 이전부터 행동 문제를 보였다고 설명했다.

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소년은 제압된 상황에서도 쉽게 진정하지 않았다. C교사가 A에게 욕설을 멈추라고 하자 소년은 다시 욕설을 하며 가운뎃손가락을 들어 보였다. 이어 경찰관들을 향해 "나랑 붙고 싶으면 이리 와라. 지원을 불러도 상관없다. 감옥에 가도 상관없다"는 취지의 말을 하기도 했다.

C교사는 이후 법정에서 당시 A가 자신의 얼굴을 주먹으로 때려 안경이 날아갔다고 증언했다.

소년이 이날 B교사를 향해 쏜 총은 자신의 엄마에게서 훔친 것으로 드러났다.

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법원 자료에 따르면 소년은 사건 당일 아침 엄마의 가방에서 총을 꺼낸 뒤 자신의 배낭에 넣어 학교로 가져간 것으로 조사됐다.

소년의 엄마는 아들의 총기 접근을 막지 못한 아동 방임 혐의 등으로 실형을 선고받았으며, 총기를 구매하는 과정에서 마약 사용과 관련한 내용을 허위로 기재한 혐의로 연방 사건에서도 처벌받았다. 미성년자였던 A는 당시 법적 처벌은 받지 않았지만 정신건강 치료 명령을 받았으며 현재 증조할아버지의 보호 아래 살고 있는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com