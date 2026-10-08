"희귀질환자, '부양의무자 소득·재산' 때문에 의료비 지원 탈락"…제도 개선 시급

자료제공=서영석 의원실

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[스포츠조선 장종호 기자] 첫 증상이 나타난 뒤 검사를 받기까지 걸린 시간만 평균 9년 넘는 세월. 고통 속에서 겨우 병을 확인해도 국가가 지정한 희귀질환 목록에 없어 지원조차 받지 못하거나, 정작 본인의 형편이 아닌 '부양의무자'의 소득 기준 때문에 의료비 지원에서 탈락하는 비극이 반복되고 있다. 희귀질환자들이 병명조차 모른 채 번민하는 사각지대를 해소하기 위해 제도 개선이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다.

희귀질환 진단지원사업에 의뢰된 희귀질환 의심 환자는 처음 증상을 겪은 뒤 검사 의뢰까지 평균 9년 넘게 걸린 것으로 나타났다. 2025년 이 사업에서 검사를 마친 환자의 절반은 진단이 미결정됐고, 확진된 환자 넷 중 한 명은 국가가 지정한 희귀질환 목록에 없는 질환이었다.

국회 보건복지위원회 소속 서영석 의원(경기 부천시갑, 더불어민주당)이 질병관리청으로부터 제출받은 '희귀질환 지정 제도' 자료에 따르면, 희귀질환 진단지원사업에 의뢰된 환자가 증상이 처음 나타난 뒤 검사 의뢰까지 걸린 기간은 2023년 8.5년, 2024년 7.4년, 2025년 9.2년이었다. 희귀질환자 전체의 증상 발현부터 확진까지 걸리는 기간은 현재 국가통계로 관리되지 않는 것으로 파악됐다.

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지난해 진단지원사업으로 검사를 마친 810명 가운데 확진 판정을 받은 인원은 285명(35.2%)이었으며, 413명(51.0%)은 미결정, 112명은 음성이었다. 확진자 285명 중 74명(26.0%)은 당해 연도 지정 희귀질환 목록에 없는 질환이었다. 2024년에도 확진자 129명 중 28명(21.7%)이 목록 밖 질환이었던 것으로 확인됐다.

질환이 국가 목록에 오르는 과정 역시 오랜 시간이 걸린다. 희귀질환 지정 심의는 1년에 한 번 열리며, 신청부터 지정 공고까지 평균 1년, 최장 1년 10개월이 소요된다. 2021년부터 2025년까지 305개 질환이 새로 지정되는 동안 581개 질환은 지정되지 못했다. 유병인구가 2만 명을 넘는다는 사유 하나만으로 미지정된 질환도 24개에 달했다.

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희귀질환 진단 인프라의 지역별 격차도 심각하다. 국민건강보험공단 자료에 따르면 극희귀질환·기타염색체이상질환 산정특례를 등록할 수 있는 진단요양기관 44곳 중 14곳이 서울에 몰려 있는 반면, 경북·세종·제주에는 단 한 곳도 없다. 질병청이 지정한 희귀질환 전문기관 19곳 역시 경북과 충남에는 존재하지 않는다. 특히 극희귀질환 등록자가 603명에 달하는 경북은 진단요양기관과 전문기관이 모두 없는 유일한 시·도로 확인됐다.

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한편, 본인의 소득이 아닌 '부양의무자'의 소득과 재산 기준 때문에 의료비 지원에서 탈락한 희귀질환자도 1514명에 이르는 것으로 나타났다. 이들 중 3명 중 2명은 중증난치질환자였으며, 부양의무자 기준 폐지는 희귀질환의 경우 2027~2028년, 중증난치질환은 2029년에야 이루어질 예정이다. 이에 따라 중증난치질환 의료비 지원 인원은 2021년 1만 597명에서 2025년 7363명으로 30.5%나 감소했다.

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서영석 의원은 "희귀질환자에게 가장 힘든 순간은 병명을 모른 채 버티는 긴 시간인데, 지금의 제도는 목록에 오른 질환으로 확진받은 뒤에야 비로소 문이 열린다"며 "진단지원사업 의뢰 환자가 검사 의뢰까지 평균 9.2년을 소비하고 확진자 넷 중 한 명이 목록 밖이라면, 그 사각지대에 선 환자들을 위한 별도의 대책이 마련되어야 한다"고 지적했다.

이어 "질병청은 희귀질환자 전체의 확진 소요 기간을 공식 통계로 관리해 '제3차 희귀질환관리 종합계획'의 성과지표로 삼아야 한다"며 "미결정 및 목록 밖 확진 환자를 재분석·지정 신청·의료비 지원으로 연계하는 '미진단 환자 트랙'을 마련해야 한다"고 제안했다. 또한 "지정 심의를 연 2회 이상으로 늘리고, 경북처럼 진단 인프라가 부재한 지역부터 전문기관과 진단요양기관을 조속히 확충해야 한다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com